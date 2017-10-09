النصر يستضيف خورفكان في الجولة الثانية لدوري الصالات

الشارقة (الاتحاد)

تدخل النسخة التاسعة من دوري كرة الصالات أسبوعها الثاني في السابعة من مساء اليوم بلقاء النصر مع خورفكان على ملعب صالة راشد بن حمدان في قلعة العميد، وتتواصل المباريات غداً، بمواجهتي شباب الأهلي دبي مع الظفرة في قمة الأسبوع والبطائح مع الحمرية، وتستكمل مباريات الجولة الثانية بعد غدٍ بلقاء مليحة ودبا الحصن على صالة نادي الذيد.

ويطمح فريق النصر لتحقيق الفوز الأول في الدوري اليوم على حساب ضيفه فريق نادي خورفكان، الذي استهل مشواره في الأسبوع الماضي بالفوز على ضيفه فريق نادي شباب الأهلي دبي بنتيجة 3-2 ويطمح إلى تحقيق الفوز الثاني، أما فريق نادي النصر صاحب الأرض والجمهور فيدخل لقاء اليوم بدافع تعويض خسارة المباراة السابقة أمام مضيفه دبا الحصن، وهو يفقد لاعبه طارق أمان بداعي الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة السابقة.

وحول إيقاف اللاعب محمد عبيد من قبل اللجنة التنفيذية 5 مباريات لما بدر منه في مباراة السوبر، قال منصور بوسمرة مشرف اللعبة في نادي النصر أن النادي أصدر عقوبة إضافية على اللاعب قضت بإيقافه عن مزاولة نشاطه لأجل غير مسمى، إلى جانب العقوبة المالية البالغ قدرها 50% من الراتب الشهري الذي يتسلمه اللاعب.

وأكد بوسمرة أن نادي النصر سيقوم بمخاطبة اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات‏‭ ‬بالقرارات‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭.