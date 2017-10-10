اتحاد الكرة يفاضل بين زاكيروني وبينتو وجاريكا لقيادة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

استقر اتحاد الكرة على قائمته النهائية للمدربين المرشحين لقيادة المنتخب الوطني الأول وخلافة الأرجنتيني باوزا، استعداداً للمنافسة على لقب كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وعلمت «الاتحاد» أن القائمة النهائية التي رفعتها لجنة الترشيحات برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين، ضمت 3 أسماء أساسية و2 احتياطيين، بينما الأسماء الأساسية تركزت في الكولومبي لويس بينتو صاحب الخبرة في المنافسة مع منتخبات أميركا اللاتينية، حيث سبق له قيادة كوستاريكا للتأهل لمونديال البرازيل وحقق نجاحات كبيرة مع كرة القدم في كوستاريكا، وتمكن من بناء منتخب قوي، ويقود منتخب هندوراس حالياً، أما ثاني الأسماء بين قائمة الاتحاد الحالية، فهو الإيطالي ألبيرتو زاكيروني صاحب الخبرة الآسيوية الكبيرة مع منتخب اليابان، والذي حقق معه لقب كأس آسيا 2011، وقاده في مونديال البرازيل 2014، كما سبق له تحقيق لقب الكالشيو، عام 99 من الميلان بالاضافة للأرجنتيني جاريكا مدرب منتخب بيرو الحالي، أما الأسماء الاحتياطية فهي انحصرت في البلجيكي فيلموتس مدرب كوت ديفوار والفرنسي رينارد مدرب منتخب المغرب.

وينتظر أن يتم حسم ملف المدرب خلال الأسبوع المقبل ليلحق المدرب الجديد بالتجمع المزمع في أول نوفمبر المقبل، حيث ينتظر أن يؤدي منتخبنا الوطني مباراة أمام نظيره المصري بمناسبة صعوده للمونديال.

وكانت اللجنة قد تلقت عشرات السير الذاتية لمدربين من أوروبا وأميركا اللاتينية، وضمت القائمة الأولية أسماء بقيمة البرازيلي أتوري، والبلجيكي هوجو بروس، والفرنسي آلان جريس، والبرتغالي باولو بينتو، والألماني كلينسمان، والبرازيلي دونجا.