محروس يطلب عودة عبيد إلى هجوم حتا قبل لقاء الشارقة

سامي عبدالعظيم (حتا)

طلب السوري نزار محروس مدرب حتا عودة اللاعب عيسى عبيد إلى مركزه الأصلي في الهجوم، بعدما استعان به المدرب السابق جوكيكا في الدفاع لمواجهة النقص العددي الذي عانى منه فريقه في المباريات الماضية إثر الإصابة التي طالت المدافع عمرو الميداني وغيابه عن صفوف الفريق في جميع المباريات الماضية في الدوري والكأس، إذ واجه جوكيكا انتقادات عدة على خلفية الزج باللاعب في قلب الدفاع أمام «الصقور» ضمن الجولة الثالثة من الدوري رغم توافر بعض الخيارات الأخرى. ويتابع لاعبو حتا مرحلة الحصص التدريبية المكثفة مع ارتفاع «مؤشر التفاؤل» قبل المواجهة المرتقبة أمام الشارقة ضمن الجولة الرابعة من الدوري يوم الجمعة على استاد حمدان بن راشد، وذلك بالرغبة العالية في استعادة نغمة الفوز وتجاوز الظروف الصعبة التي عانى منها الفريق أخيراً، وأدت إلى أسوأ بداية في الدوري بعد النتائج الممتازة في الموسم الماضي بالتعادل السلبي مع الوحدة في الجولة الأولى والفوز على كلباء 2-1 في الجولة الثالثة، وهو ما مهد الطريق لحصد النتائج الجيدة التي قادته إلى تعزيز حظوظه في البقاء مع «المحترفين».

ويأمل محروس أن تكون الأمور مختلفة في مواجهة الشارقة، لتمكين الفريق من حصد أول ثلاث نقاط تساعده على طي صفحة النتائج السلبية وتحسين الصورة في الدوري، خصوصاً إثر الحصص التدريبية المكثفة في الأيام الماضية ومحاولاته لعلاج الأخطاء التي رافقت الفريق في الجولات الماضية من الدوري. وبدوره قال اللاعب عيسى عبيد، إنه «رهن إشارة» الجهاز الفني في الموقع الذي يمكن أن يخدم طموحات الفريق على غرار ما حدث أمام الإمارات في الجولة الماضية من الدوري، موضحاً أنه آثر خوض التجربة الجديدة في «قلب الدفاع» لتنفيذ توجيهات المدرب السابق جوكيكا لأنه وبقية اللاعبين يضعون في تقديرهم رد التقدير للنادي على الأجواء الإيجابية التي يوفرها لهم لمساعدتهم على إظهار أفضل ما لديهم في الموسم الحالي. وأضاف: «نتمنى أن تكون عودة الفريق إلى النتائج الإيجابية أمام الشارقة على ملعبنا ووسط جماهيرنا لأننا نعي أهمية هذه المواجهة بعد التراجع الذي حدث في المباريات الماضية بسبب ظروف النقص العددي المؤثر، والمؤكد أن مثل هذه الغيابات لها تأثيرات سلبية على أي فريق، ورغم ما حدث، فإننا نسعى مع المدرب نزار محروس لتأكيد حضورنا القوي في الموسم الثاني على التوالي في المحترفين».