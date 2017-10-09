«المحترفين» تتأهل للمرحلة النهائية لجوائز «صناعة الرياضة في آسيا»

دبي (الاتحاد)

تأهلت لجنة دوري المحترفين إلى المرحلة النهائية للمنافسة على جائزتين ضمن مسابقة «صناعة الرياضة في آسيا»، والتي تنظم بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وتجمع هذه الجائزة في نسختها الثالثة نخبة من قادة الفكر في صناعة الرياضة في القارة، في مؤتمر الرياضة والأعمال الذي يستمر ليومين ويتم من خلاله الاحتفال بالمتميزين في مجال صناعة الرياضة، حيث يتم تكريم الفائزين في 23 فئة مختلفة من فئات الجائزة، في الحفل الكبير الذي تستضيفه بانكوك في السابع من نوفمبر 2017.

وتنافس لجنة دوري المحترفين على جائزة أفضل منظمة رياضية في آسيا، ضمن ستة من أفضل الدوريات المحلية في القارة الآسيوية، وهي: دوري المحترفين السعودي، الدوري الياباني، الدوري الصيني الممتاز، الدوري الأسترالي، إضافة إلى الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

كما تم اختيار لجنة دوري المحترفين في القائمة النهائية ضمن عشرة ملفات مرشحة للفوز بجائزة أفضل مبادرة مجتمعية في مجال الرياضة. ويأتي دخول لجنة دوري المحترفين ضمن القائمة النهائية للمنافسين على الجائزتين بعد أن حقق دورينا تطوراً ملموساً في الموسم الماضي، وتصدر قائمة الدوريات الآسيوية لمرتين متتاليتين، طبقاً للتصنيف المعتمد الذي يصدر من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعلى صعيد المبادرات المجتمعية أطلقت لجنة دوري المحترفين أكثر من عشر مبادرات في الموسم الماضي تزامناً مع عام الخير بعد إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقبل المسابقة الملفات المقدمة للمنافسة على فئات الجائزة بناءً على إنجازات الموسم الرياضي الماضي، حيث تم فتح باب التقدم بالترشيحات للدورة الحالية في الفترة من 26 أبريل 2017، إلى الثامن من سبتمبر، وجرى إعلان القوائم النهائية للمرشحين في 29 من نفس الشهر، فيما ينتظر أن تفصل لجنة التحكيم المكونة من أكثر من عشرين عضواً من خبراء صناعة الرياضة في قارة آسيا في الملفات المقدمة، وتقرر الفائزين الذين يتم الإعلان رسمياً عنهم وتكريمهم في السابع من نوفمبر خلال حفل تسليم الجوائز.