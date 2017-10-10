كايو: مباراة الوحدة «الهجوم الشرس» في مواجهة «الدفاع الأقوى»

معتصم عبدالله (دبي)

تفاعل البرازيلي كايو كانيدو مهاجم فريق نادي الوصل، مع مبادرة جمهور «الإمبراطور»، بعدما عمد مجموعة من مشجعي الفريق إلى رسم لوحة احتفالية للمهاجم البرازيلي على جدران ملعب زعبيل باستخدام ما يعرف بفن «الجرافيتي»، وذلك ضمن المبادرة التي تحمل اسم «جداريات الوصل»، والتي زينت الجدار الخارجي للملعب بمجموعة من الرسوم جمعت فهد خميس الهداف التاريخي، فابيو ليما، وحميد يوسف مدير الفريق إلى جانب البرازيلي كايو. ويأتي احتفال جمهور الوصل بلاعبه كايو قبل موعد المباراة المرتقبة أمام الوحدة مساء الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، والتي تجمع «العنابي» المتصدر الحالي لترتيب المنافسة وصاحب العلامة الكاملة بتسع نقاط، والوصل الوصيف بنقاطه السبع، حيث وصف المهاجم البرازيلي نشر صورته على جدران ملعب زعبيل بالمفاجأة الجميلة، شاكراً جمهور الوصل.

وبعيداً عن مبادرة الجمهور الأخيرة، أكد كايو في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» طي الفريق صفحة صدارة منافسة الكأس بعد الفوز على الإمارات، والتركيز على مواجهة العنابي وتابع: «الفوز على الإمارات في مباراة الكأس الأخيرة انتصار معنوي مهم يساعدنا على التحضير بشكل أفضل للمواجهة المرتقبة أمام الوحدة في الدوري، كوننا نفكر دائماً في حصد كل النقاط المتاحة والتقدم للمراكز الأولى في جميع المسابقات التي نشارك فيها، ونحن سعداء لأننا لعبنا بشكل جيد ضد الإمارات وفزنا باستحقاق، لكن علينا نسيان هذه المباراة وتحويل تركيزنا بسرعة إلى الدوري وإلى مباراة الجولة القادمة أمام الوحدة».

وأكد كايو احترامهم الكبير لفريق الوحدة، وقال: «نحترم الوحدة بشكل كبير لكننا لن نرضى بأقل من الحصول على النقاط الثلاث من المباراة التي ستقام في ملعبنا وبين مشجعينا، الوحدة لديه هجوم فعال ووسط قوي ودفاع منظم وهم فريق متمرس ولديهم لاعبون موهوبون وأصحاب خبرات كبيرة، لكننا في المقابل أقوياء ولدينا العديد من نقاط التفوق على المنافسين، وبإمكاني أن أصف مباراتنا مع العنابي بالمواجهة بين الدفاع الأقوى والهجوم الأشرس، وسنرى ما سيحدث يوم الجمعة». ويعد دفاع «العنابي» الأقوى في الدوري حالياً بعدما استقبلت شباكه هدفين فقط، مقابل 10 سجلها في مبارياته الثلاث في الجولات الماضية، في الوقت الذي احتل فيه هجوم الوصل المركز الثاني في قائمة الأقوى برصيد 7 أهداف. وعبر مهاجم الوصل عن أمله في استمرار المساندة الجماهيرية للفريق، وأضاف: «أتمنى أن يمتلئ ملعبنا عن آخره بمشجعي الوصل وأن تكون الأجواء حماسية وصاخبة كما جرت العادة في الفترة الماضية لأن جمهورنا هو لاعبنا رقم 12، ولأنهم لم يتوقفوا عن الحضور معنا في جميع المباريات داخل وخارج ملعبنا، وبالنسبة لنا فإن مباراتنا ضد الوحدة هي الأهم والأصعب في الفترة الحالية، وسيقودنا الفوز بها للمركز الأول، ولجميع هذه الأسباب فإننا سنكون بحاجة ماسة لدعم المشجعين يوم الجمعة». وشدد كايو على أهمية الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين، نظراً لتعدد المشاركات للفريق على مستوى المنافسات المحلية والقارية في أبطال آسيا 2018، وقال: «سنخوض عدداً أكبر من المباريات لأننا سنشارك في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بالإضافة للبطولات المحلية، ولهذا ظل المدرب يطالبنا دائماً بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، لأن الفريق سيكون بحاجة لجميع العناصر في التشكيلة بلا استثناء، وقد أغيب أنا عن بعض المباريات أو قد يغيب ليما أو رونالدو بسبب الإصابات والإيقافات، ولهذا يجب أن يكون جميع اللاعبين مستعدين بدنياً وذهنياً لمساعدة الفريق متى ما دعت الحاجة حتى نصل لمراحل متقدمة في جميع بطولات الموسم».