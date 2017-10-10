عامر عبد الله ينضم إلى معلقي «أبوظبي الرياضية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام»، عن انضمام الزميل عامر عبد الله، الإعلامي والمعلق الرياضي، إلى فريق التعليق الرياضي في «أبوظبي الرياضية» مساء أمس، ورحبت معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، بخطوة انضمام عامر عبد الله إلى مبدعي التعليق على قنوات أبوظبي الرياضية، وغردت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «نرحب بالأخ المتألق عامر عبد الله بانضمامه معنا في أبوظبي للإعلام وقنواتها الرياضية.. مرحباً بك بين أهلك»، في لفتة طيبة تعكس مدى ما تتمتع به المؤسسة من علاقات وطيدة بين جميع أطرافها، وتعكس حرص قيادات الشركة على توطيد روح الأسرية والفريق الواحد في مختلف المواقع.

من جانبه، رحب الزميل يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، بالزميل عامر عبد الله معلقاً رياضياً على دوري الخليج العربي والبطولات الحصرية التي تبث عبر شاشة أبوظبي الرياضية، مشيراً إلى أن وجود عامر يعتبر إضافة مهمة، إلى جانب المعلقين المبدعين الموجودين حالياً ضمن كوكبة من النجوم في سماء التعليق العربي والخليجي والإماراتي. واعتبر السعدي أن عامر ليس بالغريب على شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، لما له من تاريخ سابق في العمل بمجال التعليق الرياضي بالقناة، كما ينتظر أن يشكل إضافة قوية خلال المرحلة المقبلة، التي تحرص خلالها القنوات الرياضية على تقديم كل ما هو جديد، والحرص على توفير أبرز المعلقين المبدعين. من جهته، عبر الزميل عامر عبد الله، المعلق الرياضي، عن سعادته بالعودة إلى أبوظبي الرياضية، سيدة القنوات الرياضية المحلية والخليجية والعربية، وقال: «انضمامي لسيدة القنوات أعادت إليَّ الكثير من مشاعر الحب والإنجاز والنجاح، الذي حظيت به خلال فترة عملي سابقاً، ضمن فريق التعليق الرياضي بالقناة». وتابع: «أشكر مسؤولي أبوظبي للإعلام على التقدير والحفاوة، وعلى رأسهم معالي الوزيرة نورة الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، على ترحيبها بي، وكلماتها الطيبة على حسابها الرسمي، والذي يعكس روح الأسرة الواحدة التي يعيشها كل من ينتمي لصرح أبوظبي للإعلام، بيت الإبداع الإعلامي».

وأضاف: «أعتبر نفسي أحد أبناء أبوظبي للإعلام، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن زملائي، وأن نعمل معاً على تميز سيدة القنوات، وأن نقدم كل جديد وجميل ومميز دائماً للمشاهد في الإمارات والخليج والوطن العربي».