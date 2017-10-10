أوكلاند «منافس الجزيرة».. المشاركة التاسعة

أبوظبي (الاتحاد)

تحمل مشاركة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في النسخة القادمة لكأس العالم للأندية العديد من التناقضات التي فرضتها اللوائح التي تحكم البطولة، تتقدمها طريقة التأهيل التي منحت هذا الفريق فرصة المشاركة بكأس العالم للأندية في ثماني نسخ ماضية.

وبلا شك، فإن هذا النادي ولحظة إشهاره قبل 13 عاماً لم يكن مؤسسوه يتوقعون الوجود في بطولة كأس العالم للأندية على هذا النحو الغزير وعبر مشاركات، لم يرقَ حضوره التنافسي فيها سوى عن إنجاز وحيد يتمثل في احتلال المركز الثالث في نسخة عام 2014 التي احتضنتها المغرب، أما دون ذلك فهو كان يحتل إما المركز السابع أو الخامس.

وتأهل أوكلاند سيتي إلى كأس العالم للأندية بعدما ظفر بلقب دوري أبطال قارة أوقيانوسيا التي تضم 11 دولة، هي بابوا نيوغينيا، تاهيتي، تونجا، جزر سليمان، جزر كوك، ساموا، ساموا الأميركية، فانواتو، فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا، وعند النظر إلى تاريخ هذه الدول التي تقبع في هذه القارة بحسب التصنيف الجغرافي لـ«الفيفا»، فباستثناء نيوزيلندا التي بلغ منتخبها الوطني كأس العالم لكرة القدم مرتين عامي 1982 و2010 لم يسبق لأي من الدول الأخرى في القارة تحقيق أي إنجاز لافت على الصعيد الإقليمي أو العالمي، ومن هنا فإن نظام البطولة أتاح لأوكلاند سيتي الهيمنة على اللقب القاري 9 مرات في الأعوام الـ 12 الأخيرة، علماً بأن لقبه الأخير يعتبر السابع على التوالي، وظفر به بعدما تغلب على مواطنه نادي تيم ويلينجتون بنتيجة 5 - 0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويعطي بلوغ فريقين نيوزيلنديين المباراة النهائية لدوري أبطال أوقيانوسيا مؤشراً على أن نيوزيلندا تنافس نفسها على الصعيد القاري في ظل عدم وجود أي منافسة تذكر من أندية الدول الأخرى القابعة في هذه القارة.