أوكلاند «منافس الجزيرة».. المشاركة التاسعة

أبوظبي (الاتحاد)
تحمل مشاركة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في النسخة القادمة لكأس العالم للأندية العديد من التناقضات التي فرضتها اللوائح التي تحكم البطولة، تتقدمها طريقة التأهيل التي منحت هذا الفريق فرصة المشاركة بكأس العالم للأندية في ثماني نسخ ماضية.
وبلا شك، فإن هذا النادي ولحظة إشهاره قبل 13 عاماً لم يكن مؤسسوه يتوقعون الوجود في بطولة كأس العالم للأندية على هذا النحو الغزير وعبر مشاركات، لم يرقَ حضوره التنافسي فيها سوى عن إنجاز وحيد يتمثل في احتلال المركز الثالث في نسخة عام 2014 التي احتضنتها المغرب، أما دون ذلك فهو كان يحتل إما المركز السابع أو الخامس.
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ويعطي بلوغ فريقين نيوزيلنديين المباراة النهائية لدوري أبطال أوقيانوسيا مؤشراً على أن نيوزيلندا تنافس نفسها على الصعيد القاري في ظل عدم وجود أي منافسة تذكر من أندية الدول الأخرى القابعة في هذه القارة.