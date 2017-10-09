سلفستر: الجزيرة يملك مقومات تحقيق «البصمة العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

يرى النجم الفرنسي المخضرم ميكاييل سلفستر أن جميع الترشحيات تصب في مصلحة ريال مدريد الذي وصفه بالفريق الأوفر حظاً للفوز باللقب لافتاً إلى أن الفرق المرشحة لمواجهة ريال مدريد في نصف النهائي والنهائي يجب عليها أن تتأهب جيداً لهذه المواجهة الصعبة، كاشفاً النقاب عن أن «الملكي» هو الفريق المفضل لديه في الوقت الحالي.

وأكد سلفستر أن الصعوبة في مواجهة ريال مدريد لا تكمن فقط في المستوى الفني الكبير الذي يضطلع به هذا بل لكونه سيطمح بكل ما أوتي من قوة إلى الاحتفاظ باللقب ومعادلة رقم برشلونة في عدد مرات الفوز بهذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أن الريال بحاجة إلى الفوز في مباراتين لصعود منصة التتويج على عكس معظم الفرق الأخرى ومن هنا تكمن صعوبة أخرى تكتنز بها هذه البطولة.

ولفت سلفستر إلى أن زين الدين زيدان نجح مع ريال مدريد في الانتقال بخبرته الكبيرة التي يضطلع بها من أرض الميدان إلى منصبه القيادي الفني الحالي، حيث حقق نجاحات رائعة مع النادي في الآونة الأخيرة.

وتطرق سلفستر إلى حظوظ الجزيرة في المنافسة مؤكداً أنها صعبة عند النظر إلى طبيعة وحجم الفرق المنافسة لكن هذا الأمر لا يعني وجود العديد من العوامل التي تصب في مصلحة ممثل الإمارات ويتقدمها العامل الجماهيري إلى جانب المستوى المتطور الذي تمتع به كرة القدم الإماراتية بشكل عام.

وعن استضافة الإمارات لكأس العالم للأندية قال سلفستر: «بالتأكيد إن اختيار الفيفا لأبوظبي كي تستضيف هذا الحدث العالمي لم يأت من فراغ بل لعدة عوامل ومعطيات منها ما هو متعلق بالبنية التحتية أو الحضور الجماهيري والموقع الجغرافي والمواصلات وغيرها من التفاصيل العميقة، من يقوم بزيارة الإمارات وتحديداً عاصمتها أبوظبي يلمس عن قرب ما تتمتع به هذه الدولة من مقومات تجعلها قادرة على استضافة أكبر الاستحقاقات الإقليمية والعالمية ومن هنا فأنا واثق من أن العالم سيحظى بمتابعة شائقة وجميلة لبطولة كأس العالم للأندية».