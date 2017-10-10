تين كات: مواجهة ريال مدريد حلم ليس مستحيلاً

أبوظبي (الاتحاد)

وصف الهولندي تين كات مشاركة الجزيرة في كأس العالم للأندية بالحلم الذي تحقق، مشيراً إلى أن التواجد في هذا المحفل الكبير كان شيئاً من الخيال، لكنه تحقق بعزيمة الرجال، وأكد أنه ولاعبيه اجتهدوا كثيرا فكانت المكافأة الكبرى بالتواجد بين كبار العالم.

وعن لقاء أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة، قال مدرب فخر أبوظبي: لدينا فرصة تاريخية لتسطير تاريخ جديد لكرة الإمارات إذا حققنا الفوز في هذا اللقاء، حيث سيمنحنا الفرصة لخوض مباراتين مجددتين بلقاء بطل آسيا.

وأضاف: لقاء ريال مدريد حلماً ربما يكون صعباً، لكنه ليس مستحيلاً على الإطلاق، خصوصاً وأن الفوز على أوكلاند ثم بطل آسيا ليس صعباً على الإطلاق في ظل امتلاك فخر أبوظبي للإمكانات التي تؤهله لذلك.

وتابع: التاريخ في انتظار الجزيرة وسوف نقاتل جميعاً من أجل صناعته وأنا على ثقة تامة من قدرة اللاعبين على الظهور بشكل متميز وتحقيق الأهداف المرجوة والظهور بشكل يشرف النادي بشكل خاص وكرة الإمارات بشكل عام.

وأكد أن فريقه سيمثل كرة الإمارات في هذا المحفل الدولي الكبير ومن هذا المنطلق يجب أن يكون الدعم الجماهيري من الجميع بمختلف الانتماءات من أجل الظهور بمستوى مميز.

وتمنى أن يكون التوفيق حليفه في هذا المحفل الرياضي الكبير، مؤكداً أنها المرة الأولى له كمدرب أن يوجد في مونديال العالم، وسوف يسعى جاهدا لتقديم شكل مشرف لفريقه وللكرة الإماراتية بشكل عام.