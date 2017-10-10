خليل وفوزي والحوسني يشاركون للمرة الثانية 3 نجوم على «موعد مع التاريخ»



تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) قبل ثماني سنوات من الآن، لم يكن في مخيلة أحمد خليل نجم الجزيرة الحالي والأهلي السابق الظهور في مونديال الأندية لمرتين الأولى مع الأهلي عام 2009، عندما شارك الفريق بصفته حامل لقب أول نسخة لدوري المحترفين، والثانية مع الجزيرة في ديسمبر المقبل بعد انتقاله له هذا الموسم. وسوف يكون خليل على موعد مع التاريخ في هذا المحفل العالمي، حيث من الممكن أن يسعد بهز شباك أحد فرق البطولة، خاصة أن اللقاء الأول سيجمع الجزيرة مع أوكلاند سيتي الذي يعد منافساً عادياً لـ«فخر أبوظبي»، كما أن التاريخ سيكون في انتظار اللاعب بشكل خاص والفريق بشكل عام إذا ما تأهل الفريق للدور الثاني من البطولة، خصوصاً وأن مشاركته الأولى مع الأهلي لم يستطع فيها الفريق عبور الدور الأول. وليس خليل وحده الذي سيكون على موعد مع التاريخ، حيث يشاركه الحدث محمد فوزي لاعب الفريق الحالي حيث زامله في نسخة 2009 عندما كان لاعبا في الأهلي، حظوظ فوزي ستكون مختلفة هذه النسخة حيث ستكون الفرصة مهيأة أمامه للمشاركة مع الفريق، لاسيما وأنه كان على دكة البدلاء، ولم يشارك مع الأهلي عام 2009، ويعول فوزي كثيراً على ثقة الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات لمنحه شرف المشاركة في النسخة المقبلة ليسجل اسمه في تاريخ البطولة. يعقوب الحوسني هو اللاعب الثالث الذي يحظى بشرف المشاركة في مونديال الأندية للمرة الثانية أيضاً، حيث سبق وأن شارك مع الوحدة في نسخة عام 2010 بصفته بطل دوري المحترفين الإماراتي في نسخته الثانية، وربما يكتمل حلم الحوسني بالوجود في قلب البطولة إذا شارك في المباراة الأولى وأيضاً إذا تخطى فخر أبوظبي أوكلاند سيتي واللعب أمام بطل آسيا. وتحدث يعقوب الحوسني لاعب الجزيرة الحالي عن الحلم الجديد، مؤكداً أنه يحلم بالمشاركة الثانية له في تاريخه بمونديال العالم، وقال: من المؤكد أن الوجود في هذا المحفل العالمي الكبير شرف لأي لاعب، وسوف أقاتل من أجل نيل شرف الوجود مع الفريق في هذا البطولة والمشاركة في المباريات. وأضاف: هذه المرة تختلف كثيراً عن المشاركة الأولى، حيث إن الفريق لديه فرصة تاريخية بخوض أكثر من مباراة إذا ما تغلب على بطل نيوزيلندا أوكلاند سيتي وهو أمر ليس صعباً على الإطلاق. وأكد أن الجميع عازم على القتال من أجل تشريف الوطن، خصوصاً وأن الجزيرة هو ممثل الإمارات في هذا المحفل الكبير، وطالب جماهير جميع الأندية بمساندة الجزيرة واللاعبين من أجل تسطير تاريخ جديد لكرة الإمارات في البطولة. وعبر الحوسني عن فخره الشديد بتمثيل الوطن في مونديال الأندية، مؤكداً أنه يحلم دائماً بمواجهة ريال مدريد في البطولة، وهو أمر ليس مستحيلاً إذا حقق الفريق فوزين في المباراتين الأولى والثانية. أما محمد فوزي فقال: لقد شاركت بالفعل في النسخة الأولى مع الأهلي لكن على دكة البدلاء لذلك ستكون نسخة هذا العام مختلفة شكلاً ومضموناً، خاصة إذا منحني التاريخ شرف تمثيل الجزيرة داخل الملعب والظهور في هذا المحفل الرياضي الكبير. وتمنى أن يكون التوفيق حليفه، وأن ينال ثقة الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات للوجود ضمن التشكيلة الرئيسة للجزيرة أو على الأقل الدفع به من على دكة البدلاء.