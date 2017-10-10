فتح باب تسجيل الإعلاميين لتغطية «مونديال الأندية» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» اليوم باب التسجيل للإعلاميين الراغبين في تغطية كأس العالم للأندية، التي تحضنها العاصمة أبوظبي في ديسمبر المقبل، ويستمر التسجيل حتى 30 من أكتوبر الحالي، وهو الموعد النهائي للراغبين في تغطية الحدث في الحصول على التصاريح الإعلامية.

وتتم عملية التسجيل عبر قناة الفيفا، عبر ممثلته الإعلامية التي نظمت ورشة للإعلاميين بفندق فيرمونت بأبوظبي أمس قبيل قرعة مونديال الأندية، شرحت خلالها آلية التسجيل، والأهداف الإعلامية التي يسعى لها الاتحاد الدولي إعلامياً في الفترة المقبلة في الإمارات بشكل خاص.

وكشفت ممثلة «الفيفا» عن حسابات البريد الإلكتروني الرسمية للموظفين المختصين بالتسجيل في الاتحاد الدولي، للتواصل معهم من أجل توجيه بعض الاستفسارات أو المعلومات الخاصة بالبطولة أو التسجيل أيضاً من أجل الحصول على التصاريح الإعلامية.

وأكدت خلال ورشة الإعلاميين أن أول أهداف البطولة هو الترويج لها في أبوظبي ودولة الإمارات، والتواصل مع طلبة المدارس والناشئين في الأندية، والجماهير والإعلام، لتشجيع الجميع على ممارسة الكرة في كل الظروف، وتشجيع وزارة التعليم على اعتبار أن الكرة من ضمن المناهج التعليمية. وقالت: المجلة الإعلامية للفيفا، وإدارة الإعلام، واللجنة المنظمة، واتحاد الكرة في الإمارات، ووسائل التواصل الاجتماعي، كلها تعمل بكل اللغات من أجل توفير المعلومات الخاصة للبطولة في الإمارات، من أجل تحفيز الجماهير وعشاق اللعبة لمتابعة الحدث، سواء بالحضور أو المشاهدة عبر وسائل الإعلام المختلفة التقليدية والحديثة بما في ذلك إنستجرام وتويتر وفيسبوك.

وقامت ممثلة الفيفا، بعرض بعض الأبواب لمجلة الفيفا، التي تصدر كل شهر، وقالت: نحن حريصون على أن نوفر كل التطبيقات لتيسير مهمة التواصل مع الإعلاميين، وقامت بعرض آلية التسجيل في قناة الفيفا للحصول على بطاقة حقوق التغطية والدخول للمناطق المخصصة للإعلاميين، حيث إنها المسار الوحيد للاعتماد بالنسبة لوسائل الإعلام المختلفة. وقالت: نحن على بعد شهرين تقريباً فقط من البطولة، ونعلن عن فتح باب التسجيل من أجل تغطية البطولة، وبعد إغلاق فترة التسجيل لن يتم السماح لأي شخص كمصور أو صحفي بالتسجيل لأننا نلتزم بالمواعيد، ونرجو من كل المتعاملين معنا الالتزام، حتى نتمكن من ضبط العلاقة بين كل الأطراف بشكل مناسب.

وعن طريقة العمل الإعلامي في البطولة قالت: هناك فئات مختلفة لوسائل الإعلام كل بحسب أولوياته، والأماكن المخصصة للمصورين تختلف عن أماكن الصحفيين، أو القنوات التي تملك الحقوق الحصرية، ولن يسمح لأي شخص إلا بالوجود في المكان المخصص له، وفيما دون ذلك سيتم سحب البطاقة من كل من يخالف هذه اللوائح.