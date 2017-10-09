كوردوبا: اللقب لن يكون سهلاً للريال



تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) وصف النجم الكولومبي المخضرم إيفان كوردوبا انتقال مواطنه خاميس رودريجز من ريال مدريد إلى بابيرن ميونيخ بالخطوة الإيجابية على صعيد المسيرة الاحترافية لهذا اللاعب الذي كان ولا يزال بحاجة ماسة إلى اللعب والوجود على الدوام ضمن التشكيلة الأساسية في الفريق الذي يلعب في صفوفه، سواء أكان ريال مدريد أو بايرن ميونيخ، لافتاً إلى أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس وبشكل إيجابي على الحضور الفني للاعب مع منتخب كولومبيا الذي تنتظره العديد من الاستحقاقات المهمة حيث يعتمد على خاميس بشكل كبير. وعن توقعاته للمنافسة التي ستشهدها بطولة كأس العالم للأندية وعما إذا كانت طريق ريال مدريد سهلة نحو الظفر باللقب أكد كوردوبا أن الفريق الملكي ورغم أن مواجهتين فقط تفصلانه عن صعود منصة التتويج ومعادلة برشلونة في عدد مرات الفوز فهذا الأمر لا يعني البتة أن اللقب سيكون سهل المنال، فبغض النظر عن مستويات الأندية المشاركة والفوارق التاريخية، إلا أن الحضور التنافسي سيكون مرتفعاً للغاية في هذه المسابقة على عكس كل البطولات القارية الأخرى.