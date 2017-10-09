أكد أن المنافسة ستكون على أشدها خايمي بارزا: الإمارات مثال رائع على القدرات التنظيمية الرائدة



تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) قال خايمي بارزا رئيس دائرة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم: إنه لأمر يدعو إلى السعادة أن تعود بطولة كأس العالم للأندية إلى الإمارات من جديد بعد نسختي عامي 2009 و2010، بحيث تقام على مدار عامين سيكونان حافلين بالإثارة كون أنظار العالم أجمع ستتجه صوب أبوظبي لمتابعة هذا الحدث العالمي وهي المدينة التي تتمتع بالعديد من النواحي الجمالية، إلى جانب القدرات التنظيمية الرائعة التي قل نظيرها. ويرى خايمي بارزا أن كل الظروف والمعطيات تشير صراحة إلى قدرة الإمارات على تنظيم نسختين رائعتين من هذا الحدث، عند النظر إلى البنية التحتية القوية التي تتمتع بها الدولة على صعيد اللعبة، مضيفاً: «تشير الأرقام إلى وجود اهتمام كبير ولافت من قبل الدولة في عملية التنظيم، إلى جانب المتابعة العالمية الكبيرة لهذا الحدث ومنذ فترة لا بأس بها. الجميع يأمل في أن يرى كرة قدم جميلة وحماسية ومن قبل أفضل الفرق على الصعيد العالمي». وعن رؤيته للخطوات التي قطعتها الإمارات على صعيد تجهيز الملعبين اللذين سيستضيفان البطولة، أكد خايمي أن هذه الملاعب باتت جاهزة بنسبة كبيرة لاستضافة المباريات وقبل فترة لا بأس بها على انطلاق البطولة، وهذا يؤشر صراحة إلى الاهتمام الكبير من قبل المسؤولين في دولة الإمارات بهذا الحدث. وبخصوص توقعاته لطبيعة المنافسة التي ستشهدها أبوظبي في شهر ديسمبر، أكد خايمي أنه من الرائع جداً رؤية هذا العدد من الأندية التي تعد الأفضل على الصعيد العالمي والتي بلغت المنافسة بعد فوزها بالبطولات القارية التي تتبع لها، ومن الجميل على حد وصفه أن تتلاقى هذه المدارس الكروية في بوتقة واحدة على أرض الإمارات، لافتاً إلى أن بطولة كأس العالم للأندية تتفرد بالعديد من النواحي الجمالية التي من شأنها أن تثري لعبة كرة القدم على الصعيد العالمي، منهياً حديثه بالتأكيد على أن المنافسة على أرض أبوظبي ستكون مختلفة عن النسخة الماضية، وكذلك كافة النسخ السابقة عند النظر إلى طبيعة الفرق المتنافسة والمدارس الكروية التي تتبع لها.