عارف العواني: بيع 70 ٪ من تذاكر المونديال

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عارف عواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي إنهاء كافة المتطلبات اللوجستية الخاصة باستضافة مونديال الأندية والمطلوبة من الفيفا في استادي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد إلى جانب الملاعب التدريبية التي باتت متأهبة لاستضافة تحضيرات الفرق المشاركة وكذلك طواقم المتطوعين من الشباب المواطنين والمقيمين.

وأشار العواني إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أبدى ارتياحه الكبير للخطوات الواثقة التي قطعتها الامارات في سبيل استضافة الحدث، أما فيما يخص عملية الترويج فأشار العواني إلى أن عملية الترويج كانت قد بدأت إلكترونيا منذ شهر مايو الماضي فور انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا معرباً عن ارتياحه للأرقام القياسية التي حققتها البطولة على صعيد بيع التذاكر سواء داخل الدولة أو خارجها حيث تم بيع ما يقرب من 70٪ من التذاكر، للمباريات النهائية ونصف النهائي إلى جانب تذاكر المباريات الأخرى التي تسير عملية بيعها بشكل سلس، معرباً عن تفاؤله بأن يمتلئ استاد هزاع بن زايد يوم 6 ديسمبر القادم في المباراة الافتتاحية التي ستجمع الجزيرة مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي.