البطريق الملكي ينعم بالدفء في «عز البرد»

مونتريال (أ ف ب)

وضعت أعدد من حيوان البطريق الملكي في حديقة كالغاري الكندية في مكان دافئ ليلة رأس السنة بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد، رغم أن هذا الصنف يتحمل الصقيع.. وقالت مالو سيلي مسؤولة حديقة الحيوانات في كالغاري إن حيوانات البطريق الملكي تبقى في الداخل مع غيرها من أنواع البطريق بسبب موجة البرد الحالية، لكن من الممكن أن يشاهدها الزوار.

وينبغي ألا تنخفض الحرارة دون 25 درجة مئوية تحت الصفر كي يسمح الأطباء البيطريون بخروج حيوانات البطريق الملكي البالغ عددها 10 في الحديقة، لكن الحرارة تدنت في المنطقة إلى 30 درجة تحت الصفر، بحسب بيانات خدمة الأرصاد الجوية. ولم يؤثر البرد القارس على حيوانات البطريق الملكية وحدها في كندا، إذ ألغيت فعاليات كانت من المفترض تنظيمها في الخارج احتفاء بحلول السنة الجديدة، حيث تشهد كندا موجة صقيع لا مثيل لها، حيث انخفضت الحرارة إلى 40,5 درجة مئوية تحت الصفر في شمال البلاد، غير أن خدمة الأرصاد الجوية توقعت أن يتحسن الوضع قريبا.