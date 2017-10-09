محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان منتخب مصر بالتأهل إلى المونديال

أبوظبي - الإسكندرية (الاتحاد)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهنئة إلى الشعب المصري الشقيق، بمناسبة تأهل منتخب مصر لكرة القدم إلى مونديال روسيا 2018.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة له عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «مبروك يا مصر، ومبروك لكل العرب صعود المنتخب لكأس العالم.. أفرحتم قلوبنا من المحيط إلى الخليج.. كبيرة يا مصر دائماً».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه الرسمي في «تويتر»: «أبارك لمصر تأهل منتخبها لنهائيات كأس العالم 2018.. إنجاز مشرف للعرب جميعاً.. كل التهاني للقيادة والشعب المصري الشقيق».