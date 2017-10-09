وفاة وزير الصحة التونسي بوعكة صحية

تونس (الاتحاد)

توفي وزير الصحة التونسي سليم شاكر، امس بالمستشفى العسكري بالعاصمة، وفق ما أفاد به مصدر طبي بالمستشفى في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات). وأضاف المصدر أنه رغم تقديم الإسعافات اللازمة لسليم شاكر، لم يتمكن الفريق الطبي بقسم طب القلب والشرايين من إنقاذه.

وكان المدير الجهوي للصحة بولاية نابل سامي الرقيق أكد لـ(وات) أن وزير الصحة تعرض إلى وعكة صحية في ختام إشرافه بنابل على تظاهرة «أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي» ليتم نقله إلى المستشفى المحلي بقرنبالية، قبل تحويله إلى المستشفى العسكري بتونس.