بركة أميناً عاماً لحزب الاستقلال المغربي

الرباط (أ ف ب)

انتخب حزب الاستقلال، أحد الأحزاب التاريخية في المغرب، نزار بركة أميناً عاماً جديداً خلفاً لحميد شباط الذي ترشح لولاية جديدة لكن منافسه «الوفاقي» أطاح به بأغلبية ساحقة.

ونال نزار بركة الذي يوصف بـ«الوفاقي» و«رجل الملفات» 924 صوتاً مقابل 234 صوتاً للأمين العام السابق حميد شباط.

ويعتبر «الاستقلال» أحد الحزبين الرئيسيين في البلاد، وقد ساهم في نيل المغرب استقلالها عن فرنسا.

وكان شباط، القيادي النقابي، واجه معارضة داخلية طالبت برحيله وقد قاد هذه الحركة شخصيات مخضرمة في الحزب.

وكان بركة تولى منصبين وزاريين قبل ترؤسه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقد اعتبر الأوفر حظاً لا سيما وأنه يحظى بتأييد واسع في صفوف الحزب.

وهيمن الاستقلال أقدم حزب في المملكة على الساحة السياسية المغربية مطولا قبل أن يبدأ تراجعاً تدريجياً في 2011.