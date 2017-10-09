السبهان يطالب بتحالف دولي ضد «حزب الله»

الرياض (وكالات)

رحّب وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أمس الأحد، بالعقوبات الأميركية ضد حزب الله، إلا أنه اعتبر أن الحل الأمثل للتصدي لهذه الميليشيا في لبنان يأتي عبر تكوين تحالف دولي ضدها وضد من يتحالف معها.

وكتب السبهان في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «العقوبات الأميركية ضد الحزب الميليشياوي الإرهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي». وكان ثامر السبهان قد غرّد سابقاً، مؤكداً أن الإرهاب والتطرف في العالم منبعه إيران وحزب الله، حيث كتب في 8 سبتمبر الماضي: «الإرهاب والتطرف في العالم منبعه إيران وابنها البكر حزب الشيطان، وكما تعامل العالم مع داعش لابد التعامل مع منابعه، شعوبنا بحاجة للسلام والأمن».

كما حذر السبهان من مغبة جرائم حزب الله، حيث كتب في 4 أيلول: «ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس آثاره على لبنان حتماً، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية».