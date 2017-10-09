إحالة 13 متهماً للمفتي بقضية «أجناد مصر»

القاهرة (وكالات)

قررت محكمة مصرية إحالة 13 متهما إلى فضيلة مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة باسم تنظيم «أجناد مصر»، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وطبقا لموقع (بوابة الأهرام) الإلكتروني، حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة السابع من ديسمبر المقبل للحكم في القضية.

ووجهت المحكمة للمحكومين الـ 13 تهم «ارتكاب جرائم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة».

وقالت الشرطة إن التنظيم شن 26 هجوما استهدف آخرها سيارة ضابط في الجيش. وتوقفت عمليات التنظيم بعد قليل من مقتل من تقول الشرطة إنه قائده ومؤسسه همام عطية المكنى (مجد الدين المصري) في اشتباك مع قوات الأمن في أبريل 2015.

وقالت الشرطة إن عطية كان قياديا بارزا في تنظيم أنصار بيت المقدس في محافظة شمال سيناء قبل أن يؤسس ويتزعم تنظيم أجناد مصر. وقالت المصادر القضائية إن الدعوى الجنائية سقطت عن عطية لوفاته.

وذكر أحد المصادر أن من أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراقهم إلى المفتي محبوسون بجانب باقي المتهمين وعددهم 31.

وتعني إحالة أوراق 13 إلى المفتي أن باقي المتهمين سيعاقبون بالسجن أو ينالون البراءة. ويحق لمن يحكم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.ولمحكمة النقض أن تؤيد الحكم أو تعدله وإن ألغته تعيد المحاكمة بنفسها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل الطعن عليها. وقال شاهد عيان إن رئيس محكمة جنايات الجيزة معتز خفاجي وصف المتهمين بأنهم «أجناد الشيطان» لا أجناد مصر.

من جانبها، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالقوات المسلحة المصرية من القبض على تكفيري شديد الخطورة يستقل دراجة نارية أثناء محاولته استهداف معدات خاصة بإحدى الشركات العاملة في أعمال التنمية بوسط سيناء. كما تمكنت قوات التأمين من ضبط كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل حافلة أثناء مرورها بنفق الشهيد أحمد حمدي.