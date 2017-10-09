الخرطوم: وقفة الإمارات القوية أثمرت رفع العقوبات الأميركية عن السودان

الخرطوم (وام، وكالات)

أكد معالي أحمد بابكر نهار وزير العمل والإصلاح الإداري بجمهورية السودان، أن وقفة الإمارات القوية مع بلاده أثمرت رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية. وأشاد الوزير السوداني، خلال لقائه حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى الخرطوم، بالإمارات وقيادتها، مثمناً العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

من جانبه، أشاد وزير خارجية السودان إبراهيم غندور بدور المملكة العربية السعودية في رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده. وقال غندور إن جهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزارة الخارجية السعودية كانت ملازمة وفعالة في رفع العقوبات الأميركية.

وقال: «كثير من الدول الصديقة والشقيقة كان لها دور فاعل في رفع العقوبات يأتي على رأس كل أولئك المملكة العربية السعودية بجهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزارة الخارجية السعودية والذين كان لهم دور ملازم دوماً للسودان في رفع العقوبات، ودولة الإمارات العربية المتحدة كان لها دور كبير».

وقد عبرّ عدد من المسؤولين السودانيين خلال منتدى اقتصادي عُقد بالعاصمة الخرطوم للحديث عن مآلات رفع العقوبات الأميركية الاقتصادية، عبروا عن تفاؤلهم من الأثر الذي سيحدثه القرار بدخول السودان مجدداً إلى منظومة الاقتصاد العالمي، محذرين في ذات الوقت من الإفراط في التوقعات نسبة لعقبة الديون الكبيرة المستحقة على السودان.

وزير الخارجية السوداني، من جانبه، قال إن بلاده أحسن المتعاونين في ملف الإرهاب لكن مع ذلك موجودين في قائمة الدول الراعية للإرهاب معتبراً أن الأمر سياسي ولا علاقة له بالواقع.

انتهت الخطوة الأولى برفع العقوبات الاقتصادية لتبدأ معها ملامح سجال سيستمر منطلقاً من منصات المتوقع شعبياً بإزالة الضائقة المعيشية والممكن بالنسبة للحكومة لإدارة عجلة اقتصاد لا تعتبر العقوبات الأميركية السبب الوحيد في عطبها وتعثرها.

من جانبه قال وزير الدولة بوزارة الإعلام بالسودان، ياسر يوسف، إن السودان ينتظر قيام الولايات المتحدة بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة من أجل إقناع الحركات المتمردة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة تحت سقوفات موضوعية.

وأضاف يوسف إن السودان عاد أكثر قوة من ذي قبل، مشيراً إلى أن واشنطن جعلت من العقوبات حالة دولية وليس قراراً فردياً عبر تأثيرها على كثير من المؤسسات الدولية. وأكد أن السودان سيكون أكثر انفتاحاً من أجل استيعاب الشركات العالمية عبر برنامج إصلاح البنية الاستثمارية وإصلاح أجهزة الدولة.