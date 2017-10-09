الإمارات: نقف إلى جانب السعودية ضد الإرهاب

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي السعودي في محافظة جدة، وأسفر عن استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، وقوف دولة الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب أمنها واستقرارها.

وجدد البيان موقف الإمارات الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتضافر جهوده من أجل دحر هذه الآفة الخطيرة، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن المملكة العربية السعودية ستنتصر على الإرهاب والتحديات الإقليمية وستمضي بثقة في خططها التنموية نحو الازدهار. وأضاف معاليه في تغريدة على «تويتر» إن دولة الإمارات ستقف إلى جانب المملكة في اليسر والعسر.