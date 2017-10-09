محمد بن زايد إلى كل معلم ومعلمة: تحملون أمانة عظيمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن منتدى «قدوة» رسخ مكانته كمنصة تربوية دولية تستقطب أبرز الخبرات التعليمية، وأثرت نقاشاته تفاعل المعلمين للأخذ بأفضل الممارسات التدريسية.

وقال سموه عبر «تويتر»: «إلى كل معلم ومعلمة... تحملون أمانة عظيمة.. وتؤدون رسالة سامية.. ومهمتكم جليلة.. أنتم القدوة ومصدر الإلهام... فخورون بكم وبعطائكم».

إلى ذلك، اختتم منتدى المعلمين الدولي «قدوة 2017» فعالياته أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد يومين من الجلسات المكثفة التي حضرها وشارك فيها نخبة من المسؤولين المحليين والإقليميين والخبراء والمعلمين من أكثر من 70 دولة، وذلك في قصر الإمارات بأبوظبي.

وفي كلمة ختامية استعرض أندرياس شلايشر، مدير دائرة التربية والمهارات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر، حيث اعتبر أن اليومين الماضيين أثريا المعلمين والحضور بالمعارف والأفكار الجديدة التي يمكن لهم الاستفادة منها في تطوير وتحسين مسيرة التعليم.