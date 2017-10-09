إيران تثبت حكماً بسجن مفاوض نووي أدانته بالتجسس

طهران (أ ف ب)

ثبت القضاء الإيراني أمس حكما بالسجن خمس سنوات بحق إيراني-كندي شارك في فريق البلاد المفاوض في الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى قبل عامين، وذلك لإدانته بالتجسس.

وقال غلام حسين محسني ايجائي المتحدث باسم السلطة القضائية للصحفيين إن «عبد الرسول دوري اصفهاني كان ضمن أشخاص متهمين بالتجسس وتقديم معلومات لأجانب والارتباط بجهازيّ استخبارات».

وأضاف أن «المحكمة قضت بحبسه 5 سنوات. والحكم نهائي». وتابع أن أصفهاني الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا «متورط في قضية فساد مالي بدون صدور إدانة بحقه».

وأصفهاني محاسب متمرس شارك في الجوانب المصرفية للمناقشات حول الملف النووي وكان عضوا في اللجنة المشرفة على متابعة تطبيق الاتفاق النووي في العام 2015.ومنذ منتصف العام 2016، تتهم مواقع الكترونية محافظة وأعضاء برلمان اصفهاني بالتجسس لصالح بريطانيا.