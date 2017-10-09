تركيا: الإدعاء يطالب بسجن نشطاء سياسيين

أنقرة (رويترز)

قالت وكالة دوجان التركية للأنباء أمس، إن الادعاء طالب بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما في تهم بالإرهاب بحق مجموعة من النشطاء الحقوقيين ومنهم المدير المحلي لمنظمة العفو الدولية.

وزاد اعتقال النشطاء الذي جرى في يوليو ومنهم مواطن ألماني سويدي من حدة التوتر بن أنقرة وزعماء الاتحاد الأوروبي الذين يخشون من انزلاق تركيا نحو حكم استبدادي تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان. واعتقلت السلطات النشطاء بعد حضورهم ورشة عمل عن الأمن الرقمي في جزيرة قبالة اسطنبول. ولا يزال ثمانية منهم قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين بتهمة الانتماء ومساعدة «منظمة إرهابية مسلحة».