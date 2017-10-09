ترامب: «شيء واحد فقط» سيكون له مفعول مع بيونج يانج

واشنطن (أ ف ب)

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أن الجهود الدبلوماسية حيال كوريا الشمالية فشلت على الدوام، مؤكدا أن «شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول» من دون أن يذكر توضيحات عن هذا الشيء. وأمس قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون بترقية شقيقته إلى منصب رفيع في الحزب الحاكم وأشاد ببرنامج بلاده للأسلحة النووية.

وكتب ترامب على تويتر «الرؤساء وإداراتهم عكفوا على الحديث مع كوريا الشمالية على مدى 25 عاما، ووقعوا اتفاقات وصرفوا مبالغ طائلة من الأموال».

وتابع «لكن لم يكن لذلك مفعول. فقد تم خرق الاتفاقات حتى قبل أن يجف الحبر، في استهانة بالمفاوضين الأميركيين. عفوًا، لكنّ شيئا واحدا فقط سيكون له مفعول». وتطرق ترامب مجددا إلى الموضوع خلال مشاركته في البرنامج التلفزيوني للسناتور السابق مايك هاكابي على شبكة ترينيتي ملقيا اللوم على الإدارات الأميركية السابقة لعدم تعاملها مع المسألة بالطريقة الملائمة.

وقال ترامب، إن هذا الأمر «كان يجب أن تتم معالجته قبل 25 عاما، قبل عشر سنوات، خلال عهد اوباما». ولم تستبعد الولايات المتحدة اللجوء إلى الخيار العسكري لإجبار بيونج يانج على وقف اختباراتها البالستية والنووية. كما هدد ترامب «بتدمير كامل» لهذا البلد الآسيوي.