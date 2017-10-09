تظاهرات حاشدة في برشلونة ضد الاستقلال عن إسبانيا

مدريد (وكالات)

نزل عشرات الآلاف (350 ألفاً حسبما أعلنت شرطة المدينة) إلى شوارع برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا أمس، للإعراب عن معارضتهم لإعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا، مما يظهر انقساماً كبيراً بشأن القضية. واحتشد المحتجون في وسط برشلونة وهم يلوحون بأعلام إسبانيا وكتالونيا ويرفعون لافتات تقول «كتالونيا هي إسبانيا» و«نحن أقوى معاً»، بينما شدد سياسيون من كلا الطرفين مواقفهم في أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود. وكان المنظمون قد قالوا إن 930 و950 ألفاً شاركوا في التظاهرة.

ويدعم عدد كبير من الشخصيات والأحزاب السياسية المعارضة للاستقلال هذا التجمع الذي جرى تحت شعار «كفى! لنتعقل». ويعتبر المتظاهرون أنفسهم «أغلبية صامتة» لم يتم الأخذ برأيها منذ أن نظمت السلطات الانفصالية الاقتراع.

وأكد الكاتب ماريو فارجاس ليوسا الحائز جائزة نوبل للأدب عام 2010، الأحد أمام مئات آلاف تجمعوا في برشلونة، أن أي «مؤامرة انفصالية» في هذه المنطقة لن تقضي على الديمقراطية في إسبانيا.

وأضاف الكاتب البالغ 81 عاماً والذي عاش في العاصمة الكاتالونية في سبعينيات القرن الفائت، «نريد أن تعود كاتالونيا عاصمة إسبانيا الثقافية كما كانت عندما أتيت لأعيش هنا». واعتبر أن «الأمر بحاجة إلى أكثر من مؤامرة انقلابية لتدمير ما بني خلال 500 عام من التاريخ، ولن نسمح بذلك».