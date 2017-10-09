«قسد» تطلق آخر هجوم لانتزاع الرقة بالكامل خلال أيام

عواصم (وكالات)

أكد قائد ميداني في «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من قبل التحالف الدولي المناهض «لداعش»، أن الهجوم الأخير على آخر الخطوط الدفاعية للتنظيم بالرقة، «سيبدأ مساء الأحد»، وسيتركز حول استاد المدينة لتطويق فلول المقاتلين المتشددين، الذين لم يعد أمامهم سوى الاستسلام أو الموت. بينما أفادت جيهان شيخ أحمد، المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» أن تحرير الرقة بالكامل سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما حذر

قياديون يديرون المعركة من أن مقاتلي «داعش» يحتجزون المدنيين رهائن ويستخدمون نيران القناصة والشراك الخداعية والأنفاق لإبطاء تقدم القوات الديمقراطية المعروفة اختصاراً بـ «قسد». من جهته، ذكر مصدر بالجيش السوري النظامي، أن قواته المدعومة بالميليشيات الإيرانية واصلت تقدمها على عدة اتجاهات ومحاور في مدينة دير الزور وريفها، تزامناً مع تطويقها «الدواعش» بالميادين شرق المحافظة.

وستمثل خسارة «داعش» لما تبقى بقبضته من شوارع ومبان في الرقة، لحظة فارقة في المعركة الدائرة للقضاء على التنظيم الإرهابي بعد هزيمته في الموصل وتقهقره في مناطق أخرى بالبلدين. وأكدت شيخ أحمد في بيان على موقع حملة «غضب الفرات» على الإنترنت «قوات سوريا الديمقراطية ستزف خبر تحرير مدينة الرقة في الأيام القليلة القادمة» بعد انتزاع نحو 90% منها من قبضة التنظيم المتشدد. ويسيطر «داعش» حاليا على منطقة صغيرة وسط المدينة القديمة تضم الاستاد والمستشفى الوطني وساحة صغيرة علق فيها التنظيم المتشدد ذات يوم رؤوس أعدائه.

وفي الساعات السابقة للانطلاق المتوقع للهجوم الأخير الذي أكد القائد الميداني أنه قد يستمر أسبوعاً، دوت أصوات إطلاق النار بشكل متقطع حول المنطقة قرب المستشفى.