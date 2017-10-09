كردستان تشهد تراجعاً في السياحة بعد الاستفتاء

أربيل (الاتحاد)

أفادت هيئة السياحة في إقليم كردستان العراق، أمس بتدهور قطاع‏‭ ‬السياحة ‬بشكل ‬كبير، ‬بعد ‬إجراء ‬الاستفتاء، ‬مشيرة ‬إلى ‬أن ‬الأيام ‬المقبلة‭ ‬ستشهد ‬عقد ‬اجتماع ‬مع ‬هيئة ‬سياحة ‬بغداد ‬ومجموعة ‬من ‬الشركات ‬السياحية، ‬من ‬أجل‭ ‬تنشيط الحركة ‬السياحة. وقال المتحدث باسم الهيئة في الإقليم نادر روستاي، إن «الأوضاع الحالية التي يمر بها الإقليم والأزمة‏‭ ‬السياسية ‬بين ‬حكومتي ‬بغداد ‬وأربيل، ‬ألقت ‬بظلالها ‬على ‬الواقع ‬السياحي ‬لاسيما ‬بعد ‬إجراء ‬الاستفتاء، ‬وأدت ‬إلى ‬تراجع ‬السياحة ‬في ‬الوقت ‬الحاضر».

وأضاف روستاي «خلال الأيام المقبلة سيعقد اجتماع مع هيئة السياحة‏‭ ‬ب‬بغداد ‬ومجموعة ‬من ‬الشركات ‬السياحية ‬من أجل ‬التباحث ‬حول ‬السياحة ‬في‭ ‬الموسم ‬الشتوي ‬المقبل»‬. وأشار إلى أن عدم إقبال المواطنين على السياحة في الإقليم، تسبب بتضرر‭ ‬الفنادق ‬والمطاعم ‬والمولات ‬والأسواق ‬وجميع ‬الأماكن ‬الترفيهية‭ .