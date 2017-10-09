كردستان تشهد تراجعاً في السياحة بعد الاستفتاء

أربيل (الاتحاد)
أفادت هيئة السياحة في إقليم كردستان العراق، أمس بتدهور قطاع السياحة بشكل كبير، بعد إجراء الاستفتاء، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماع مع هيئة سياحة بغداد ومجموعة من الشركات السياحية، من أجل تنشيط الحركة السياحة. وقال المتحدث باسم الهيئة في الإقليم نادر روستاي، إن «الأوضاع الحالية التي يمر بها الإقليم والأزمة السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل، ألقت بظلالها على الواقع السياحي لاسيما بعد إجراء الاستفتاء، وأدت إلى تراجع السياحة في الوقت الحاضر».
وأضاف روستاي «خلال الأيام المقبلة سيعقد اجتماع مع هيئة السياحة ببغداد ومجموعة من الشركات السياحية من أجل التباحث حول السياحة في الموسم الشتوي المقبل». وأشار إلى أن عدم إقبال المواطنين على السياحة في الإقليم، تسبب بتضرر الفنادق والمطاعم والمولات والأسواق وجميع الأماكن الترفيهية .
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