عملية واسعة للقضاء على خلايا «داعش» في ديالى

بغداد (وكالات)

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم «داعش» في حوض الزور شمال شرق ديالى.

وقال العزاوي، إن قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي»، انطلقت في عملية عسكرية واسعة تجري من 3 محاور باسناد من قبل طيران الجيش، لتعقب فلول التنظيم الإرهابي في حوض الزور شمال شرق بعقوبة، مبيناً أنها تهدف لإنهاء أي وجود لخلايا «داعشية» بهذه المنطقة الحيوية. كما أعلن العزاوي مقتل 4 قياديين من «داعش» بقصف جوي شمال شرقي ديالى. وقال إن «طائرات القوة الجوية قصفت مضافة مهمة (لداعش) في أطراف حوض الزور، ما اسفر عن مقتل 4 قياديين مهمين بالتنظيم» الإرهابي.

وفي شأن متصل، لفت عبد الخالق العزاوي العضو في مجلس محافظة ديالى، إلى وجود مقاتلين من «الحشد العشائري» على جبهات أمنية ملتهبة، يحملون «عصي خشبية» فقط كسلاح لمواجهة مسلحي «داعش»، داعياً الحكومة المركزية إلى إدراك خطوة إهمال هذه الشرائح المقاتلة، والإسراع بتسليحها للدفاع عن مناطقهم بالمحافظة. وقال العزاوي «العشرات من مقاتلي الحشد العشائري في قرى محررة بناحية العظيم، (شمال بعقوبة) يقومون بواجبات على سواتر ساخنة في مواجهة التنظيم المتشدد، لمنع عمليات تسلله أو اقترابه من حدود القرى المحررة»، مشيراً إلى أن «بعضهم يحمل عصياً خشبية أو ما يعرف بالتواثي لعدم امتلاكه السلاح». وتصدى الحشد العشائري في ناحية العظيم، للعديد من هجمات مسلحي «داعش» بالتنسيق مع قوات الجيش خلال الأشهر القليلة الماضية بعد تحرير المنطقة.

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، أمس بأن أستاذاً جامعياً قتل بهجوم مسلح داخل منزله وسط حديثة. وأبلغ المصدر موقع «السومرية نيوز»، بأن مسلحين مجهولين اقتحموا، صباح أمس منزل الدكتور عباس فاضل رحيل الجغيفي وسط حديثة غرب الرمادي، وفتحوا نار أسلحتهم تجاهه ما اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة. والدكتور الجغيفي، أستاذ اللغة العربية في كلية تربية البنات بقضاء حديثة، ويعرف بمساندته للأجهزة الأمنية والعشائر ضد «داعش».

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، العثور على كدس للعتاد يضم 1600 قنبرة هاون في سرداب لإحدى البنايات بالجانب الأيسر للموصل. وقالت المديرية في بيان، إن «استخبارات شرق نينوى وفي ضوء معلومات مؤكدة، استولت على كدس للعتاد يضم 1600 قنبرة هاون عيار 120 ملم داخل سرداب في إحدى البنايات بحي الفيصلية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل»، حيث تم نقله وتسليمه لجهات الاختصاص.