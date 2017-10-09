عملية واسعة للقضاء على خلايا «داعش» في ديالى

بغداد (وكالات)
أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب تنظيم «داعش» في حوض الزور شمال شرق ديالى.
وقال العزاوي، إن قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي»، انطلقت في عملية عسكرية واسعة تجري من 3 محاور باسناد من قبل طيران الجيش، لتعقب فلول التنظيم الإرهابي في حوض الزور شمال شرق بعقوبة، مبيناً أنها تهدف لإنهاء أي وجود لخلايا «داعشية» بهذه المنطقة الحيوية. كما أعلن العزاوي مقتل 4 قياديين من «داعش» بقصف جوي شمال شرقي ديالى. وقال إن «طائرات القوة الجوية قصفت مضافة مهمة (لداعش) في أطراف حوض الزور، ما اسفر عن مقتل 4 قياديين مهمين بالتنظيم» الإرهابي.
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من جانب آخر، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، أمس بأن أستاذاً جامعياً قتل بهجوم مسلح داخل منزله وسط حديثة. وأبلغ المصدر موقع «السومرية نيوز»، بأن مسلحين مجهولين اقتحموا، صباح أمس منزل الدكتور عباس فاضل رحيل الجغيفي وسط حديثة غرب الرمادي، وفتحوا نار أسلحتهم تجاهه ما اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة. والدكتور الجغيفي، أستاذ اللغة العربية في كلية تربية البنات بقضاء حديثة، ويعرف بمساندته للأجهزة الأمنية والعشائر ضد «داعش».
وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، العثور على كدس للعتاد يضم 1600 قنبرة هاون في سرداب لإحدى البنايات بالجانب الأيسر للموصل. وقالت المديرية في بيان، إن «استخبارات شرق نينوى وفي ضوء معلومات مؤكدة، استولت على كدس للعتاد يضم 1600 قنبرة هاون عيار 120 ملم داخل سرداب في إحدى البنايات بحي الفيصلية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل»، حيث تم نقله وتسليمه لجهات الاختصاص.