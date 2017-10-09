مبادرة رئاسية لاحتواء أزمة كردستان الأسبوع المقبل

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)
كشف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، سيطلق «مبادرة» الأسبوع المقبل للبدء بحوار بين أربيل وبغداد «دون شروط» لاحتواء التوتر الناجم عن استفتاء الانفصال، مشدداً على أن «لجوء الحكومة الاتحادية لدول الجوار من أجل الضغط على الإقليم ليس في مصلحة العراق».
من جهته، أكد فاضل ميراني أمين المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أن أربيل مستعدة للتباحث بشأن «عراق كونفدرالي» شريطة أن تعترف بغداد بأحقية دولة كردستان، وأن لا ينظر إلينا حكام المركز على أننا «مغفلون». تزامن ذلك مع لقاء عقده رئيس الإقليم مسعود بارزاني مع رئيس مجلي النواب العراقي سليم الجبوري في أربيل، حيث أكد الأول استعداده للحوار مع بغداد على «جدول أعمال مفتوح، دون شروط مسبقة من أي طرف في غضون فترة زمنية محددة».
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وتشترط بغداد الدخول في حوار مع كردستان بعد إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال الذي جري في 25 سبتمبر المنصرم. وأبلغ ميراني الصحفيين في السليمانية بأن نظام «الكونفدرالية شيء جيد للعراق، شرط ألا يرانا حكام بغداد بأننا مغفلين». وأضاف «حكام بغداد يقولون نقبل بالكونفدرالية لكن تعالوا لنجري التعديل على الدستور حسب رغبتهم، ثم نرفعه للبرلمان للمصادقة عليه بأغلبيته هو، ثم نعرضه للاستفتاء بأغلبيته هو أيضاً»، مضيفاً: «إن اعترفوا بدولة كردستان عندها سنمضي للتفاوض بالكونفدرالية». والنظام الكونفدرالي إطار سياسي ومؤسساتي تندمج فيه عدة دول مدفوعة برغبة في تسيير مشترك لبعض المصالح دون أن تتخلى أي منها عن أي جزء من سيادتها الوطنية، وإنما يقتصر الأمر على تفويض بعض الصلاحيات ومجالات التسيير مثل الاقتصاد والمالية والجمارك. وفي الكونفدرالية، يُتخذ القرار بالإجماع، فإذا رأت إحدى الحكومات الأعضاء أن قراراً ما ليس في صالحها لا يكون ملزماً لها. وأبرز الدول التي تطبق نظام الكونفدرالية هي سويسرا وبلجيكا.
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وتابع أن الطرفين أكدا أهمية الشراكة واحترام أسسها، والحرص على المصالح الشاملة، والحاجة لحوار شامل لجميع القضايا، وتهدئة الأوضاع دون لغة التهديد».
وفيما أكد نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس مع السفير الأميركي ببغداد، دوغلاس ألن سيليمان، أن الحوار مع إقليم كردستان «من دون قيمة» في حال عدم إلغاء الاستفتاء، هدد قيس الخزعلي زعيم ما سمى «عصائب أهل الحق» بأن مقاتليه إلى جانب الجيش العراقي، سيدخلون كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها قريباً، ملوحاً بضرب كل من يقف حائلاً دون ذلك. وذكر الخزعلي خلال كلمة ألقاها خلال تجمع عشائري بمحافظة النجف أمس، «من منطلق القوة ومن منطلق حب الوطن، نجدد بأن كركوك مدينة عراقية ومستعدون للقتال دفاعاً عنها، وكذلك سهل نينوى وسنجار وتلعفر وربيعة».