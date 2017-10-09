ترامب لن ينقل السفارة الأميركية إلى القدس حالياً

واشنطن (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يمضي قدما في تعهده المثير للجدل بنقل السفارة الأميركية إلى القدس لأنه يريد أولا إعطاء فرصة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي إشارة منه إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام، قال ترامب في مقابلة عبر البرنامج التلفزيوني للحاكم السابق مايك هاكابي «أريد أن أعطي ذلك فرصة قبل حتى أن أفكر بنقل السفارة إلى القدس».

وأضاف الرئيس الأميركي «سنتخذ قرارا في المستقبل غير البعيد» لكنه شدد على أن الجهود المبذولة لإحلال السلام تأتي أولا.

في 18 سبتمبر، أعلن ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك أن اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين أمر «ممكن»، مؤكدا أن إدارته ستبذل ما في وسعها للتوصل إليه.