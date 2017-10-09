نظارات «ذكية» تسهل حضور الصم العروض المسرحية

سان فرانسيسكو (د ب أ)

بدأ «مسرح لندن القومي» باستخدام تقنية «الواقع المعزز» لتسهيل متابعة عروضه المسرحية للمشاهدين ذوي الإعاقة السمعية.

وطورت شركة «إبسون» نظارة ذكية لمساعدة المصابين بالصمم أو ضعف السمع في متابعة العروض المسرحية، حيث تعرض النظارة نصوص الحوار المسرحي في عبارات مكتوبة على أحد حقول الرؤية في النظارة وفقاً لطريقة إعدادها حسب تفضيلات المستخدم.

ونقل موقع «سي نت دوت كوم»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن جوناثان سافلوك المدير الفني للمسرح القول «مع تكنولوجيا النظارات الذكية أصبح أمام العملاء فرصة للحضور إلى المسرح، والجلوس في أي مكان يريدونه». ومن المقرر تجربة التقنية الجديدة لمدة عام مع دعم من شركة «أكسنترو» للاستشارات التقنية، في إطار رؤية أوسع للمسرح القوي تستهدف إتاحة عروض المسرح للجميع. وتتيح التقنية الجديدة ضمان مشاهدة العروض المسرحية على مدار الساعة تحت شعار «دائماً في خدمة العملاء» وسيتم تفعيلها مع 3 عروض من عروض المسرح القوي وهي «دورفمان» خلال الشهر الحالي ثم عرض «أوليفيه» و«ليتلتون». وستتيح التقنية الجديدة أيضاً وصفاً مسموعاً للعروض المسرحية لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في متابعة العروض اعتباراً من عام 2019.

وتتميز نظارات الواقع المعزز الذكية من «إبسون» بخفة الوزن وصغر الحجم، بما يكفي لاستخدامها أثناء مشاهدة العروض المسرحية من دون إزعاج. ويمكن لمستخدميها تغيير مكان وحجم ولون النصوص المكتوبة التي تظهر على شاشتها بما يتناسب مع تفضيلاتهم.