أول مشاركة رسمية لـ «الاتحاد الأوروبي»

دبي (الاتحاد)

يشارك الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى في أسبوع «جيتكس» للتقنية بوفد من 15 شركة من أبرز الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا لعرض تقنياتها المبتكرة أمام الشركات والجهات الحكومية. وستفتتح بعثة الاتحاد الأوروبي اليوم، برئاسة باتريزيو فوندي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، الجناح الأوروبي بالمعرض، ويرافق الوفد مستشارا التجارة وولفجانج بينزياس وتانيا ساتيري. وقال باتريزيو فوندي: «نحن فخورون بالمشاركة في معرض جيتكس للمرة الأولى؛ لأنه يمنحنا الفرصة لعرض ابتكاراتنا التكنولوجية في دول الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي، ويتماشى المعرض أيضاً مع مشروع هورايزون 2020 الذي أطقناه مؤخراً. وإضافة إلى ذلك، فإن قيام الشباب بعرض ابتكارات شركاتهم ضمن الجناح الأوروبي، يسمح لنا بتمكين الأجيال القادمة في أوروبا، وهو ما يعد أحد أهم وأبرز أولويات دول الاتحاد».

وأضاف: «يضم جناح الاتحاد الأوروبي في جيتكس 15 شركة ضمن أبرز الشركات الجديدة الأكثر ابتكاراً في أوروبا، وتتنوع ابتكارات الشركات العارضة في الجناح من الأمن السيبراني وحتى الأنظمة المضادة للطائرات من دون طيار. وقد تم اختيار هذه الشركات بعناية شديدة، حيث اخترنا أكثر الشركات الواعدة للمشاركة في المعرض. وينبغي على هذه الشركات الـ15 التي تم اختيارها أن تكون فخورة بمشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية».

وعبر باتريزيو فوندي عن إعجابه بمدينة دبي التي تحتضن معرض جيتكس قائلاً: «تعد دبي مدينة ذكية بحق، حيث تبرز مكانتها كنموذج يحتذى به للمدن الأخرى في العالم. ومع اقتراب معرض (إكسبو 2020)، يمكننا رؤية الزيادة الملحوظة للابتكار داخل مدينة دبي. ويواصل الاتحاد الأوروبي بناء علاقات وطيدة مع دولة الإمارات، وتلعب مدينة دبي دوراً مهماً ضمن إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات».