«ممر ذكي» للمرور عبر مطارات دبي خلال 10 ثوانٍ بلا وثائق سفر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أمس، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، عن مشروع «الممر الذكي» الأول من نوعه في العالم الذي يعمل على تسهيل وتسريع عملية المرور عبر مطارات دبي الدولية خلال 10 ثوانٍ فقط، من دون الحاجة إلى استخدام أي من وثائق السفر مثل الجوازات أو بطاقات الهوية.

وزار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمس خلال افتتاحه لأسبوع جيتكس للتقنية 2017، منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، واللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، وعدد من المسؤولين.

وقام سموه خلال زيارته منصة إقامة دبي بتجربة مشروع «الممر الذكي»، وتفقد أحدث الابتكارات وأهم الخدمات والتطبيقات الذكية في منصة الإدارة، مثنياً على الجهود المبذولة، ومتمنياً للإدارة مزيداً من التقدم والازدهار في خدمة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين والمواطنين والمقيمين والشركات في القطاعات كافة.