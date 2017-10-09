حمدان بن محمد: «جيتكس» حدث حضاري وراقٍ بامتياز

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تستمر في دعم كل المشاريع التعليمية والإنسانية والصحية والاجتماعية التي تسعد شعبنا وتسعد الآخرين من شعوب العالم حرصاً من هذه القيادة المعطاء على تحقيق الرفاه والعيش الكريم لشعبنا العزيز والوصول إلى التنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك، خلال افتتاح سموه أمس معرض «جيتكس» للتقنية الذي يستمر حتى الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

رافق سموه في الجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وعدد من كبار المسؤولين.

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للتطور المذهل الذي يشهده معرض جيتكس عاماً بعد عام، إن لجهة الزيادة في مساحة مواقع العرض أم لجهة الزيادة المطردة في عدد الشركات العالمية التي تحرص على المشاركة في هذا التجمع الدولي الذي تحتضنه دبي منذ سبعة وثلاثين عاماً ما يؤكد المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات في الأوساط الدولية الرسمية منها والخاصة.