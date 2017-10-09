واشنطن.. أزمة «الجمهوريين» مع «المحافظين»

من السهل إلقاء اللوم على الرئيس الأميركي والزعم بأنه السبب في الفوضى التي تتصف بها الأجندة التشريعية لـ «الجمهوريين»، لكن ترامب ليس السبب في أزمة «الجمهوريين» الحالية، لكنه أشبه بأثر جانبي. وبدأ بعض الأعضاء البارزين في فهم الرسالة. وتفيد بعض التقارير التي أعدها «ماكاي كوبينز» من مجلة «ذي أتلانتك» بأن نشطاء الحملة «الجمهورية» يشعرون بالحيرة – والانزعاج – من حقيقة أن ترامب لم يجفف المستنقع (يقضي على كل وأي أثر للفساد السياسي في واشنطن). وينقل «كوبينز» عن أحد الاستراتيجيين «الجمهوريين» قلقه من أن لا أحد يمكنه التنبؤ كيف سيظهر الغضب المستعر في الدائرة المحافظة نفسه خلال انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها العام المقبل - ولكن من غير المرجح أنه سينحسر قريباً. وقال لي يجب أن نكون صادقين حيال حقيقة أن هناك بعض الأشخاص الأقوياء داخل الحزب «الجمهوري»، والذين ليس لديهم أي اهتمام بالحكم. إنهم يركزون على قطع رأس قيادة الحزب، وليس لديهم أي اهتمام بزيادة قاعدة الحزب لتصبح أغلبية دائمة. وقال إن الخلل الناجم سيزيد فقط من غضب الناخبين. وهذا صحيح، لكنه ليس جديداً، ولم يكن جديداً عندما كان نشطاء «حزب الشاي» يحتشدون ضد الرئيس باراك أوباما، وأيضاً ضد زعماء التيار السائد لـ«الجمهوريين». إن مسألة القضاء على قيادة الحزب تعود إلى 5 أكتوبر 1990، عندما أدت ثورة ضد الرئيس بوش الأول والقادة «الجمهوريين» في الكونجرس إلى الهزيمة الأولية لاتفاق الموازنة والصعود اللاحق لـ«الجمهوري» السابق «نيوت جينجريتش» الذي أصبح فيما بعد رئيساً لمجلس النواب.
وكان «جينجريتش»، بطبيعة الحال، نفسه ضحية لقطع الرأس، كما كان الحال مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ «ترينت لوت» (جمهوري - ميسيسيبي)، بعد بضع سنوات، ورئيس مجلس النواب «جون بوينر» (جمهوري - أوهايو)، مؤخراً.
والسمة المميزة لهذا الخلل هو وجود حزب سياسي نادراً ما يكون مهتماً، وغير قادر على نحو متزايد، بصياغة وسن سياسة عامة – أو ما يمكن وصفه بالحزب «الجمهوري» ما بعد السياسة. ومن السهل رؤية النتائج المترتبة على ذلك في الرعاية الصحية، خاصة مع حماس «الجمهوريين» لإيجاد شعار للعمل عليه (الإلغاء والاستبدال) بدلاً من طرح مقترحات لما يجب عمله بشأن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. ولكن من الممكن أيضاً رؤية النتائج في جميع المجالات. فكروا، على سبيل المثال، في مسألة الرئيس القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي. «الديمقراطيون» لديهم آراء قوية بشأن الدور الذي يجب أن يقوم به الاحتياطي الفيدرالي. وبعض المتخصصين «الجمهوريين» وجماعات الضغط «الجمهورية» لديهم آراء قوية. ولكن معظم السياسيين «الجمهوريين» ليسوا منخرطين بما يكفي لإبداء الرأي.
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* كاتب في بلومبيرج فيو