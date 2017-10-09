السيطرة على السلاح

مارك إيه تايسين*

تخيل ولو للحظة ما كان سيحدث، إذا كان الرئيس ترامب، في بيانه يوم الاثنين بشأن حادث إطلاق النار في لاس فيجاس، قد أثنى على الشرطة التي هرعت في اتجاه إطلاق النار وأنقذت الكثير من الأرواح، وبعد ذلك قال: «بالنسبة لهؤلاء الذين انحنوا احتجاجاً على الشرطة، عار عليكم. في يوم الأحد كنتم تشهرون بها، ولكن في يوم الاثنين كنتم بحاجة إليها. إن الشرطة تستحق احترامنا كل يوم».

كان النقاد سيشيرون إلى أن العمال لم يزيلوا بعد كل الجثث من مسرح الجريمة، ومع ذلك فقد كان بالفعل يضخ السياسة في هذه المأساة. وكانوا سيقولون إن وظيفة الرئيس هي توحيد البلاد وليس العمل على تقسيم الرأي العام.

وبطبيعة الحال، لم يقل ترامب شيئاً من هذا القبيل. فقد كان بيانه يوم الاثنين مؤثراً ومناسباً. لكن المفارقة الكبيرة هي أن الديمقراطيين، وهم الغاضبون باستمرار من أن ترامب يستجيب بشكل غير لائق للأزمات ويعمل على تقسيم البلاد، كانوا هم من استجاب لحادث إطلاق النار في لاس فيجاس.

ففي الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بينما كانت الجثث لا تزال ملقاة، حيث سقطت وكان الضحايا يصارعون الموت في المستشفيات، قررت هيلاري كلينتون الاستمرار في الهجوم. وقالت في تغريدة لها: «لقد فرّ الحشد على صوت الطلقات. تخيلوا حجم الوفيات لو كان القاتل استخدم سلاحاً كاتماً للصوت، والذي تريد الجمعية الوطنية للبنادق تسهيل الحصول عليه». لم يكن هذا فقط غير مناسب، بل أيضاً مرفوضاً. لم تكن لتغريدتها أي علاقة بأحداث لاس فيجاس. ليس هناك شيء مثل «كاتم الصوت» الذي ترونه في أفلام «جيمس بوند». هناك فقط «أجهزة كابحة» تقلل الضجيج الناتج عن إطلاق النار لكنها لا تلغيه. حتى لو كان القاتل قد استخدم هذا الجهاز في لاس فيجاس، بحسب ما ذكرت «واشنطن بوست»، لكان التأثير «ربما يكاد لا يذكر».

ولم تعبأ هيلاري بالتجاهل الذي لاقته، فبعد بضع دقائق غردت مرة أخرى تحث الأميركيين على «تنحية السياسة جانباً والوقوف في وجه الجمعية الوطنية للبنادق». وبالطبع كانت هي تفعل عكس ذلك تماماً. ولم تكن هي الوحيدة يوم الاثنين. فقد انتقد السيناتور «كريس ميرفي» (ديمقراطي – ولاية كونيتيكت) «زملائي في الكونجرس الذين يخشون من صناعة السلاح»، وأعلن أن «أفكار وصلوات السياسيين تكون جوفاء بشكل قاس إذا كانت مقترنة باستمرار باللامبالاة التشريعية». وغرد النائب «جاريد هوفمان» (ديمقراطي – كاليفورنيا) قائلاً: «هناك مزيد من الدماء على أيدي الجمعية الوطنية للسلاح وصناعة الأسلحة».