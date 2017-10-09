«الكمين القاتل».. أميركا في أفريقيا

بول ماكليري*

ألقى الكمين الذي أودى بحياة ثلاثة من أفراد القوات الخاصة الأميركية وأدى إلى إصابة جنديين آخرين بجروح في دولة النيجر، يوم الأربعاء الماضي، الضوء على خطر قلّ مَن ينتبه له، لكنه يتفاقم باستمرار ويتعلق بالتداعيات غير المنظورة للتدخل الأميركي في جيوب يتنازع عليها الأفارقة، وقد بدأت فيها الجماعات «الجهادية» بتعزيز حضورها وتجنيد أتباعها الجدد.

وليس من الواضح حتى الآن من هي الجماعة التي نفذت هجوم الأربعاء، لكن القوات النيجيرية ما فتئت تخوض معارك متواصلة مع المجموعات «الإرهابية»، مثل جماعة «بوكو حرام» التي تمثل تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ويحدث كل هذا في المناطق التي حدث فيها الهجوم الذي قُتل فيه الأميركيون الثلاثة.

وكان الثلاثة يعملون في توجيه ومساعدة الجنود النيجيريين الذين يخوضون المعارك ضد الإرهابيين، وفقاً للناطق العسكري باسم قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «روبين ماك». وتعتبر هذه المهمة جزءاً من خطة تنفذها القوات الأميركية لمساعدة بعض الجيوش الأفريقية على تعقب ودحر الجماعات الإرهابية بأساليب أكثر فاعلية، خاصة بعد أن ازداد انتشار تلك الجماعات خلال السنوات الماضية في دول مثل النيجر والكاميرون وتشاد.

وبادرت الولايات المتحدة منذ وقت طويل لإنشاء قاعدة لطائرات «الدرونز» في إحدى ضواحي العاصمة النيجرية «نيامي» لمراقبة تحركات الجماعات الإرهابية التي دأبت على اختراق الحدود الهشّة والتي تفتقر للحماية والممتدة بين دول مالي ونيجيريا وتشاد.

ولمتابعة نشاطات تلك الجماعات بشكل أكثر دقة، بادرت إدارة ترامب إلى توسيع الخطط التي سبق أن وُضعت في عهد أوباما، وقامت بافتتاح قاعدة جوية ثانية مخصصة لطائرات «الدرونز» قريباً من مدينة «آجاديز» النيجرية تضم أيضاً جنوداً وضباطاً أميركيين. ويقدّر مجموع عدد العسكريين الأميركيين في النيجر الآن بنحو 800 جندي وضابط، وهو التواجد الأضخم للجنود الأميركيين في قارة أفريقيا، ويقدم هؤلاء خدمات الدعم المهمة للقوات المحلية التابعة للحكومة. وهذه القاعدة الجديدة للطائرات من دون طيار التي أنشئت في النيجر، هي الأحدث من بين نحو 12 قاعدة صغيرة مشابهة تتوزع في بعض دول أفريقيا. وتؤوي هذه القواعد جنوداً من القوات الأميركية الخاصة، بالإضافة لدورها في تخزين التجهيزات اللوجستية العسكرية.