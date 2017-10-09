«ألف عنوان وعنوان».. إصدارات جديدة تثري المكتبة العربية

الشارقة (الاتحاد)

ضمن جهودها الرامية إلى إصدار 1001 كتاب إماراتي خلال عامي 2016 و2017، دعمت مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، التي أطلقتها «ثقافة بلا حدود»، مجموعة جديدة من الكتب الأدبية والنقدية والروائية، لعدد من الكُتّاب الإماراتيين والعرب، منها:

كتاب «كيف تحيا» للكاتبة سعاد مطر، و«بّراية قلم»، للكاتبة خديجة الحوسني، وقصة «الذبابة التي أنهت الحرب» للكاتبة الآيسلندية برندس بيورفينزدوتر، وترجمة مازن معروف، والحاصلة على المركز الأول لجائزة أدب الطفل الآيسلندي عام 2011، و«سرديات عربية» للكاتب محمد وردي، و«مصنع الحكايات» للكاتب أحمد مجدي همّام، ورواية «يخبئ في جيبه قصيدة» للكاتبة الجزائرية منجية إبراهيم.