ورشة لتأهيل مديري الفعاليات الثقافية

دبي (الاتحاد)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بالتعاون مع مجموعة مشاهد الدولية، أمس الأول، ورشة عمل تفاعلية بعنوان «أساسيات تأهيل مدير الفعاليات»، قدمها المستشار الدكتور محمد سعيد العولقي، وشهدت إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 70 متدرباً. وقال العولقي: إن الهدف من اختيار موضوع الورشة هو نشر ثقافة الفعاليات في الدولة، خاصة أنها ثقافة حديثة في مجتمعنا. وفي ظل ما تنظمه الدولة من فعاليات كثيرة، وما هي مقبلة عليه من استضافة لمعرض إكسبو، فإننا بحاجة إلى صقل المواهب الشابة لتوفير الاختصاصي والمدير الناجح للفعاليات.

تضمنت الورشة محاور عدّة من بينها المفاهيم الأساسية للفعاليات، وأهمية صناعتها، وأهمّ المهارات وأفضلها في التخطيط والإعداد الفعّال للفعاليات، وكيفية تشكيل اللجان وفرق العمل، وكيف نحدد ميزانية الفعالية، وما هي أسرار التقليل من مصاريفها. ومن اللافت حضور متدربتين من أصحاب الهمم، وقامت مترجمة متخصصة في لغة الإشارة بتوصيل المعلومات لهما.