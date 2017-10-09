«سفراء زايد» تنظم «الأيام الثقافية الإماراتية» في مدريد

الفجيرة (الاتحاد)

تنطلق في السادس عشر من أكتوبر الجاري من العاصمة الإسبانية مدريد فعاليات «الأيام الثقافية الإماراتية» التي تنظمها مبادرة «سفراء زايد» بالتعاون مع سفارة الإمارات في مدريد، و«البيت العربي» الإسباني، ومكتبة «الريتيرو» العامة، وجامعة «كومبلتنسي دي مدريد»، تحت شعار «الإمارات.. جسر الثقافات»، وتستمر حتى يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

تفتتح الفعاليات الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى المملكة الإسبانية والأديب الإماراتي خالد الظنحاني الرئيس التنفيذي لمبادرة «سفراء زايد»، بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين العرب والأجانب.

وقال الظنحاني إن فعاليات «الأيام الثقافية الإماراتية» تهدف إلى إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وتخليد شخصية الشيخ زايد ومبادئه وقيمه عالمياً، فضلاً عن نشر الثقافة الإماراتية في المملكة الإسبانية والتعريف بالمبدع الإماراتي، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الثقافي بين البلدين.

وأشار إلى أن برنامج الأيام يتضمن عدداً من الفعاليات الثقافية والأدبية، مثل: أمسيات شعرية، ندوات أدبية، وزيارات ثقافية، ستتوزع بين قاعات ومسارح عدد من المؤسسات الثقافية الإسبانية. ويشارك فيها نخبة من المثقفين والأدباء الإماراتيين، وهم: الشاعر الدكتور طلال الجنيبي، والروائية إيمان اليوسف، و(راعي الشلات) الشاعر فايز اليماحي.

وأكد الظنحاني حرص مبادرة «سفراء زايد» في إطار رسالتها الوطنية على تنظيم هذه الفعاليات والملتقيات الثقافية في مختلف العواصم العربية والعالمية للتعريف بالواقع الثقافي الإماراتي ونشر ثقافة وتراث الدولة لدى شعوب العالم، وهو ما يعكس الوجه المشرق للحضارة الإماراتية محلياً وإقليمياً ودولياً.