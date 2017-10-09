«الثقافة والسياحة» تستعرض إمكانيات صناعة النشر في «فرانكفورت للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك قطاع دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري في ألمانيا، حيث سيتم استعراض إمكانيات صناعة النشر المحلية في هذا الحدث الثقافي العالمي، الذي يضم أضخم تجمّع لصناعة النشر على مستوى العالم.

وقال بيان صحفي صدر عن دائرة الثقافة والسياحة:

تتزامن مشاركة قطاع دار الكتب مع احتفالات الذكرى العاشرة لإطلاق مشروع «كلمة»، إذ تنظم جلسة حوارية لمناقشة تجربة المشروع في الترجمة عن اللغة الألمانية والتي أثمرت ترجمة ونشر نحو 100 عنوان، كما تلقي الضوء على أشهر الكتّاب والأدباء الألمان الذين ترجم المشروع أعمالهم مثل: هيرتا موللر، ميشائيل مار، بيتر شتام، رالف روتمان، دانييلا دانتس، دانيال كيلمانّ، كريستا فولف، أوتفريد برويسلر وغيرهم.

ويقدم الندوة الكاتب والصحفي الألماني شتيفان فايدنير، ويتحدث فيها كل من: سعيد حمدان الطنيجي مدير إدارة البرامج في قطاع دار الكتب، والكاتب الألماني كلاوس رايشرت، والشاعر والمترجم الأردني مصطفى السليمان.