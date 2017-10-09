«محاكم دبي» تطلق خدمة «الإنابات القضائية»

دبي (الاتحاد):

أطلقت محاكم دبي خلال مشاركتها في أسبوع «جيتكس»، خدمة «الإنابات القضائية» (الإنابات الهيئات القضائية من الإمارات للعالم) التي تعاونت فيها مع محاكم الدولة الاتحادية والمحلية، وتتمثل الخدمة في أنها مشروع حيوي ينقل محاكم دبي إلى مرحلة جديدة كلياً، وذلك بالربط الذكي بين محاكم الدولة والدوائر والمؤسسات الحكومية وسائر المحاكم في دول العالم، بحيث يتم تبادل الإنابات «المراسلات» القضائية بين المحاكم في الدولة. ومن خلال النظام الذكي، تقوم المحكمة المنيبة بإرسال الإنابة القضائية إلى المحكمة المنوبة، الذي يمكن الأخيرة من إرسال الإنابة إلى المؤسسة أو الدائرة المستعلم لديها لتنفيذ الإنابة.

وأشار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إلى أن استحداث المشروع، الذي يعكف فريق من قضاة التنفيذ على دراسته وتطبيقه ومناقشته مع بقية محاكم الدولة المحلية والاتحادية، يوفر الوقت والجهد، ويضمن أفضل الخدمات القضائية للمتقاضين وباقي الفئات المعنية في العمل القضائي، مثل المحامين والخبراء في كل أنحاء الدولة.

وأوضح القاضي خالد المنصوري قاضي تنفيذ في محاكم دبي والمشرف على الخدمة، آلية الخدمة الجديدة، أن النظام يمكن استخدامه على عدة أجهزة سواء أكانت أجهزة مكتبية أم أجهزة لوحية أم هواتف ذكية، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات طبقاً للتوثيق التقني المعتمد مع مراعاة عوامل التوسعة المستقبلية.