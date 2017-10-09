«سوبر ماركت» الريال!

محمد حامد (دبي)

في 4 سبتمبر 2013 أي بعد 3 أيام من حصول ريال مدريد على توقيع جاريث بيل في صفقة قياسية في وقتها بلغت قيمتها 100 مليون يورو، شن جمهور توتنهام حملة على إدارة النادي، وسط تأكيدات بأن العلاقة بين الريال والنادي اللندني ليست متكافئة على الإطلاق ولا يقوم على مبدأ المصالح المشتركة، بل إن هناك طرفا واحدا هو المستفيد دائماً، وهو ريال مدريد الذي جعل توتنهام «سوبر ماركت» خاص يتسوق منه كيفما شاء.

حملة جمهور توتنهام التي بدأت منذ 4 سنوات كان دافعها أيضاً موافقة إدارة النادي على رحيل لوكا مودريتش الملقب ب«كرويف البلقان» لصفوف الريال مقابل ما يقرب من 34 مليون يورو، وقد حدث ذلك في أغسطس 2012، أما قمة جبل الجليد فكانت رحيل مسعود أوزيل من الريال لصفوف أرسنال العدو التاريخي لتوتنهام، والمفارقة أن ذلك حدث على الرغم من مناشدة دانييل ليفي رئيس توتنهام لصديقه فلورنتينو بيريز بعدم بيع النجم الألماني للجنرز.

وقبل أيام نشط أنصار توتنهام من جديد، وأعادوا الحملة التي تطالب بمقاطعة ريال مدريد إلى الواجهة، وذلك على إثر التقارير التي تتحدث عن إمكانية رحيل هاري كين هداف الفريق، والنجم الموهوب ديلي آلي للريال، وفي حال حدث هذا السيناريو فسوف تتأكد السخرية من توتنهام باعتباره «سوبر ماركت» للنادي الملكي، خاصة أن بيل ومودريتش كانا الأفضل والأكثر تأثيراً في أداء توتنهام، وفي الوقت الراهن يعد كين وآلي أيقونتا السبيرز، والأكثر قدرة على جعل الفريق في قلب المنافسة على البريميرليج.

صحيفة «ماركا» المدريدية المقربة من الريال كشفت عن أن زيارة كين وآلي للبرنابيو 17 أكتوبر المقبل لخوض الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال، سوف تكون بمثابة الفرصة الذهبية لعشاق الملكي، والإدارة الفنية للفريق لرؤية الثنائي على أرض الواقع، وذلك تمهيداً للتحرك من أجل التعاقد معهما.

وفي المقابل يرفض الجميع في النادي اللندني، سواء الجهاز الفني أو الجمهور مجرد الحديث عن هذه الصفقة المحتملة مهما كان المقابل المالي لها، حيث يرون إن الحلم لا يباع ولا يشترى، والحلم في حالة توتنهام هو الحصول على لقب البريميرليج إن لم يكن الموسم الجاري ففي المواسم المقبلة، ولن يتحقق هذا ذلك إذا رحل الهداف كين، والموهوب آلي.