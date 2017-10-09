«دافزا» تطلق أول منطقة حرة ذكية جمركية

فهد الأميري (دبي)

تطلق سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» منطقة حرة ذكية جمركية ومركزاً متكاملاً للتخليص الجمركي بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية في المنطقة لجذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، حسب بثينة بن فهد مدير أول تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة الحرة بمطار دبي.

وقالت لـ«الاتحاد» على هامش «دافزا» في جيتكس بدبي: بخصوص أول منطقة حرة ذكية أحد أكبر مشاريع المنطقة الحرة أعلنا عنه منذ فترة، ولكن اليوم نعلن أنها منطقة حرة ذكية جمركية، وأنه مركز متكامل للتخليص الجمركي بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية في المنطقة».

وأضافت: «توصلنا إلى تسوية كل الخدمات الجمركية واللوجستية والتشغيلية بطريقة ذكية لنخفض عدد الموظفين، وكل الخدمات تقدم للمتعامل بطريقة اخدم نفسك، ومع غرفة التحكم الذكي يوجد موظفين أمن وجمارك عن بعد، يقدمون المساعدة في حال المتعامل يريد أي معلومة إضافية، هذا بخصوص التكنولوجيا والفكرة، بالإضافة إلى هذه الفكرة الربط مع خطة دبي2021 دبي، ونحن الآن في مرحلة تنفيذ المشروع ونهدف إلى تخفيض عدد ساعات المعاملة، والمعاملة التي تستغرق 10 دقائق وبعد التطبيق الفعلي ممكن أن تصل إلى ثوان».

وقالت ابن فهد، عن المشاريع الثلاثة التي تعمل عليها المنطقة الحرة»: أولها تقنية» البلوك تشين» والمنطقة الحرة بمطار دبي أول منطقة حرة تشتغل فعليا على هذا النظام، الذي يركز على تسريع خدمة تجديد الرخص للمتعاملين من أفراد وشركات وحتى مع تسهيل إجراءات تصفية الشركات، لنسرع الخدمة بالنسبة للمتعاملين، ونحن خطونا خطوات لتحقيق هذا النظام ونعمل على تفعيله في النصف الأول من 2018 .

و»المشروع الثاني هو التحول الكامل لتجربة المتعامل، عندنا أنظمة شغالة بيننا وبين المتعامل الذي يريد أي خدمة من المنطقة الحرة، وفعليا بدأنا تنفيذ هذه التجربة على شكل متكامل من الألف إلى الياء، وتنقل هذه التجربة إلى مستوى أعلى وأفضل وأسرع مع المتعامل، والمشروع الثالث عن « السحابة»، نتكلم عن البنية التحتية حيث نقوم بإدارة الأنظمة الكاملة، نحن أول منطقة حرة تقوم بنقل البنية التحتية بالكامل إلى المشروعات الجديدة».

وشهد قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصال في «دافزا» نمواً عالياً حيث يشكل 28% من مجمل شركات المنطقة الحرة، 26% منها للشركات المتعددة الجنسيات، و74% للشركات المتوسطة والصغيرة».