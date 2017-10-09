«دافزا» تطلق أول منطقة حرة ذكية جمركية

فهد الأميري (دبي)
تطلق سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» منطقة حرة ذكية جمركية ومركزاً متكاملاً للتخليص الجمركي بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية في المنطقة لجذب وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، حسب بثينة بن فهد مدير أول تقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة الحرة بمطار دبي.
وقالت لـ«الاتحاد» على هامش «دافزا» في جيتكس بدبي: بخصوص أول منطقة حرة ذكية أحد أكبر مشاريع المنطقة الحرة أعلنا عنه منذ فترة، ولكن اليوم نعلن أنها منطقة حرة ذكية جمركية، وأنه مركز متكامل للتخليص الجمركي بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية في المنطقة».
|
وقالت ابن فهد، عن المشاريع الثلاثة التي تعمل عليها المنطقة الحرة»: أولها تقنية» البلوك تشين» والمنطقة الحرة بمطار دبي أول منطقة حرة تشتغل فعليا على هذا النظام، الذي يركز على تسريع خدمة تجديد الرخص للمتعاملين من أفراد وشركات وحتى مع تسهيل إجراءات تصفية الشركات، لنسرع الخدمة بالنسبة للمتعاملين، ونحن خطونا خطوات لتحقيق هذا النظام ونعمل على تفعيله في النصف الأول من 2018 .
|
وشهد قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصال في «دافزا» نمواً عالياً حيث يشكل 28% من مجمل شركات المنطقة الحرة، 26% منها للشركات المتعددة الجنسيات، و74% للشركات المتوسطة والصغيرة».