«اتصالات» تقدم 13 تجربة تقنية جديدة

يوسف العربي (دبي)

استعرضت «اتصالات» 13 تجربة تقنية جديدة تعرض للمرة الأولى في الإمارات، ضمن جناحها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» الذي بدأت فعالياته في دبي أمس.

وقال الدكتور أحمد بن علي، نائب أول الرئيس لاتصالات المجموعة، في مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إن الشركة اتخذت من «قيادة المستقبل الرقمي» شعاراً لمشاركتها في المعرض، لتأكيد الأفكار والمفاهيم والحلول المبتكرة الرائدة التي يتم استعراضها خلال المنصات الرقمية والبنية التحتية وتكنولوجيا الاتصالات التي توفرها الشركة.

وأوضح أن الجناح يستعرض دور التقنيات والحلول الرقمية في المستقبل، التي تمكنها شبكة «اتصالات»، في تعزيز نمط حياة العملاء المتطور، وتلبية احتياجات الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأعمال، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم.

وتضمنت التجارب التي تم استعراضها في جناح اتصالات التجزئة الذكية، والحلول الرقمية للشركات، والتنقل المستقبلي - سيارة F 015 من مرسيدس بنز، وسيارة «رين سبيد ايتوس»، والسيارة المتصلة «تسلا»، والرعاية الصحية الرقمية، والتعليم الرقمي ومركز «اتصالات» للذكاء الاصطناعي والمنزل الذكي - تجربة الذكاء الاصطناعي، والروبوت «صوفيا» وتجربة الواقع الافتراضي رباعية الأبعاد (4D) من «سامسونج» وتجربة المشروبات الروبوتية، فضلاً عن محاكي الطيران بتقنية الواقع الافتراضي.