دينا جوني (دبي)

كشفت وزارة التربية والتعليم أنه بحلول نهاية العام الدراسي الحالي سيتم ضم جميع المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي إلى مركز بيانات التعليم، استكمالاً لمرحلة توحيد النظام التعليمي في الدولة. وسيتم ذلك من خلال عملية دمج للأنظمة الذكية المطبقة في مقر الوزارة وفي دائرة التعليم والمعرفة، ليتم بذلك إتاحة صورة متكاملة للبيانات التعليمية لمتخذي القرار في الوزارة، ويسهم في الحصول على معلومات أكثر دقة لتطوير العملية التعليمية.

كما أعلنت الوزارة أنها طوّرت من الخريطة الذكية للمدارس الحكومية، فأصبحت قادرة على رصد عملية توزيع الكتب بين المطبعة والمدارس. كما يمكن من خلالها تحديد المدارس التي حصل فيها نقص في الكتب، وتمكّن الوزارة من متابعة ذلك لحلّ أي مشكلة في هذا الخصوص.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة التربية والتعليم في معرض «جيتكس» الذي افتتح أمس في مركز التجارة العالمي، حيث أعلنت الوزارة عن إطلاق 12 تطبيقاً ذكياً، تسهم لتطوير المنظومة التعليمية للدولة وتمهد الطريق للتحول نحو التعلم الذكي، وذلك انسجاماً مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم الرامية إلى توظيف التقنية في خدمة المجتمع المدرسي وكوادر الميدان التربوي، بما يحقق استخداماً أمثل للتكنولوجيا في التعليم.

وقال مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام إن وزارة التربية وضعت تصوراً طموحاً، وعملت على بلورة خطط عملية للتحول للتعلم الذكي انسجاماً مع التوجه العام للدولة ورؤيتها لعام 2021، ورغبة في إدخال التكنولوجيا في قطاع التعليم من أجل النهوض به ليحقق ريادة عالمية ويستجيب للمتغيرات المتسارعة في مجال التعليم، للتمكّن من تحقيق مفهوم الاستثمار الأمثل في مواردنا البشرية المتمثلة في الطلبة.

وبيّن أن الوزارة وضعت آليات عمل وشكلت فرقاً من أجل إنجاز التحول للتعلم الذكي ضمن خطة زمنية ممنهجة تكفل تحقيق التطور المطلوب في مجال التعلم الذكي في فترات زمنية قياسية، لافتاً إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت باقة من الخدمات كان لها بالغ الأثر في تحقيق تقدم نوعي نحو التعلم الذكي.

وشملت التطبيقات الذكية التي أطلقتها التربية خلال مشاركتها في جيتكس «بوابة التعلم الذكي» و«الديوان»، كما استعرضت باقة من الخدمات كحقيبة الاتحاد الابتكارية، وخدمات مركز بيانات التعليم.