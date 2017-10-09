النجمة تزين «سوبر المحبة»

رضا سليم (الشارقة)

حققت كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد التي أحرز فريق النجمة لقبها بالفوز على الشارقة 23-18 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة خليفة بمدينة عيسى بالبحرين، العديد من المكاسب الفنية والإدارية والتنظيمية، في مقدمتها نجاح فكرة السوبر بين الإمارات والبحرين في تجربة جديدة ومبادرة فريدة من الاتحادين، والمكسب الثاني نجاح النسخة الأولى ما يحفز على تطوير البطولة، والمكسب الثالث الحضور الجماهيري الكبير وحرص جماهير الأندية البحرينية على حضور الاحتفالية، والمكسب الرابع هو رغبة اتحادات خليجية للدخول في شراكة السوبر من خلال زيادة عدد الفرق في النسخة المقبلة وهو ما ستدرسه اللجنة المنظمة للبطولة خلال المرحلة المقبلة.

وحقق الشارقة مكسباً فنياً بالاحتكاك القوي وتجهيز الفريق للدوري والبطولة الآسيوية التي ستقام الشهر المقبل في حيدر أباد بالهند، وكان الملك الشرقاوي بطل غير متوج، بعيداً عن الفوز والخسارة.

ولعل تصميم الكأس في نسختها الأولى قد أبهر الجميع خاصة أنها تحمل علم الإمارات مقابل علم البحرين، وهو تأكيد على الهدف الذي أقيمت من أجله البطولة وهو توطيد العلاقات بين البلدين.

شهد المباراة عدد كبير من الشخصيات المهمة في مقدمتهم هشام محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني، وعلي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، وعلي عيسى رئيس الاتحاد البحريني لليد ومن الإمارات محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد ومحمد شريف نائب الرئيس ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد وعبدالله الكعبي رئيس لجنة الحكم ومحمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية.