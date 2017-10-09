«تنظيم الاتصالات» تطلق 14 مشروعاً ذكياً

يوسف العربي (دبي)

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، 14 مشروعاً مبتكراً جديداً، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2017 أمس منها «ارتقاء» و«تصنيف خدمات تقنية المعلومات»، و«تغطية»، و«أنت بأمان»، «هتاف» و«كن هناك الآن»، و«العمل عن بعد»، و«منصة المشاريع الطلابية»، «مهنة افتراضية في الفضاء»، و«لاتحاتي»، و«راصد»، و«الجيل الخامس».

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تصريحات على هامش جيتكس، إن المشاريع تمثل جملة جديدة من مساهمات الهيئة في تعزيز أسلوب الحياة الذكي في دولة الإمارات، ودعم عملية الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، من خلال إطلاق مشاريع نوعية، كما تمثل انتقالاً فعلياً في أسلوب ومنهج التعامل مع التكنولوجيا العصرية لخدمة الإنسان، التي تقدم حلولا تكنولوجية عصرية ترتبط بالمتطلبات الحياتية اليومية، بالاستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وشاركت الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية تحت مظلة حكومة الإمارات الذكية، والتي تحتضن 22 جهة حكومية اتحادية، تعرض أهم إنجازاتها في مجال تسخير التكنولوجيا في سبيل تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، بطريقة تكاملية، تعزز مبدأ الحكومة الواحدة والخدمات المميزة.

تصنيف جودة الخدمات